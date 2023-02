Vincent Provoost (Zwevezele): “Leuke derbywinst tegen VV Tielt en straks in schoonheid afscheid nemen van SKV”

De net 39 jaar geworden Vincent Provoost geeft tekst en uitleg. “Er is inderdaad nog wat onduidelijkheid wat er met de eerste ploeg van SKV Zwevezele zal gebeuren”, legt de ervaren ex-profvoetballer uit. “Onze voorzitter Paul Degroote heeft altijd gezegd dat hij na tien jaar zou stoppen en heeft dat nu ook bevestigd. Tien schitterende jaren alvast voor deze club onder deze prachtige man. Het was voor hem zeker geen makkelijke keuze maar iedereen heeft er begrip en respect voor. Hij heeft de spelers enkele weken terug daarvan ook op de hoogte gebracht zodat iedereen toch de nodige tijd had om naar een nieuwe sportieve uitdaging uit te kijken. Nu is het nog afwachten wat het bestuur zal beslissen: verder spelen in tweede provinciale of herstarten in vierde provinciale. Een definitieve beslissing is er nog niet.”

In schoonheid eindigen

“In elk geval hebben de meeste van mijn ploegmakkers al naar een nieuwe club uitgekeken, maar dat neemt niet weg dat we dit seizoen in majeur willen eindigen. We staan momenteel nog in de subtop van het klassement en zullen er alles aan doen om straks zo hoog mogelijk te eindigen. Vandaar dat we zaterdagavond nog eens alles gaven om de derby tegen VV Tielt naar onze hand te zetten. We wonnen met 2-0. Een leuke derbywinst en straks in schoonheid afscheid nemen van SKV. Dat is toch het motto van geheel de spelersgroep en dit zijn we zeker aan onze voorzitter verschuldigd. Het halen van de eindronde zou super zijn.”