Vincent Provoost (SKV Zwevezele): “SV Bredene is volgens mij titelkandidaat nummer één”

“Een bijzonder sterke formatie”, geeft de ervaren 38-jarige Vincent Provoost ook grif toe. “SV Bredene is véél meer dan enkel maar coach Kurt Bataille en zijn zoon Niels. Voor ons was het uiteraard leuk om hen beide eens terug te zien, maar dit SV Bredene is volgens mij absoluut titelkandidaat nummer één. Een bijzonder ervaren middenveld, vlotscorende spitsen. Kortom: een goed geolied team met daarenboven nog eens een prima trainer. Wie voor deze ploeg eindigt, zal wellicht de hoofdvogel in onze reeks naar beneden halen.”

Verdiende zege van Bredene

“SV Bredene was op voetballend vlak zaterdagavond ook de betere. Wij moesten het vooral hebben van karakter en mentaliteit. We kwamen 1-0 voor door een strafschop die omgezet werd door Matthias Blomme. Na de rust zette de kustploeg de puntjes op de i en met twee doelpunten van Dieter Wittesaele wonnen ze ook de partij. Verdiend maar toch speelden we een meer dan degelijke match en gaven we hen een prima repliek.”

Derby’s

“In de stand staan we zesde met zestien punten. We zitten op koers, want we willen dit seizoen een goede beurt maken in tweede provinciale B. Het is mijn zevende seizoen bij SKV Zwevezele en mijn tweede in de B-ploeg. Die B-ploeg is door de gekende omstandigheden het A-team geworden. We beschikken dan ook over een stevige kern en hebben de gezonde ambitie om zo hoog mogelijk te eindigen en zo lang mogelijk mee te draaien voor de prijzen.”

“De komende matchen willen we in elk geval de rol niet lossen en staan er nu met duels tegen Dosko Kanegem en FC Lichtervelde twee mooie derby’s op het programma. Niet te onderschatten wedstrijden, want beide buren staan in de onderste regionen van het klassement en kunnen de punten meer dan goed gebruiken. Toch zijn we het aan onszelf verplicht om voluit voor een zes op zes te gaan.”

