Vincent Kesteloot staat met Heidelberg in de midenmoot: “Raar dat ik niets gehoord heb van de Lions”

Vincent Kesteloot en Heidelberg gaan de competitiebreak in met een wrang gevoel. De Duitse club leed bij de ongeslagen leider Bonn een zware 98-65 nederlaag. Met twee zeges en drie nederlagen staat Heidelberg in de middenmoot in de Bundesliga.

Heidelberg onderging tegen Bonn de wet van de sterkste. Op geen enkel moment kon de club van Vincent Kesteloot (27j) aanspraak maken op de zege. De Antwerpenaar scoorde 9 punten en pakte 4 rebounds. Elias Lasisi, de andere Belg bij Heidelberg, lukte 7 punten.

“Wij moeten het hebben van inzet en energie”, zegt Vincent Kesteloot. “Als we dat niet brengen, krijg je matchen zoals deze. We hebben Bonn niets in de weg gelegd. We hebben de wedstrijd ondergaan. Al wat we de vorige wedstrijden hebben opgebouwd, daar was tegen Bonn niets meer van te zien.”

“De drie wedstrijden die we hebben verloren zijn Ludwigsburg, Berlijn en Bonn. Dat is top-vijf in de Bundesliga. Daar gaan niet veel ploegen tegen winnen.”

Vincent Kesteloot tekende in Heidelberg een contract voor twee maanden met een optie voor de rest van het seizoen. In Duitsland wordt hij op een nieuwe positie uitgespeeld.

“Bij Heidelberg speel ik voornamelijk op 4-positie. Vooral in verdediging is het aanpassen. Veel meer knokken en uitboxen voor de rebound. Aanvallend valt het mee. We hebben een systeem met veel beweging zodat ik niet altijd onder de korf blijf staan. De vier wedstrijden die ik heb gespeeld, heb ik mijn job gedaan.”

Met twee wedstrijden en drie nederlagen staat Heidelberg op de tiende plaats. Mag de ploeg dromen van een plaats bij de top-acht en de play-ofs ?

“Ik kan het moeilijk inschatten. Dit is mijn eerste seizoen in Duitsland. Ik ken alle ploegen nog niet. Vorig seizoen bedroeg het verschil tussen de ploegen van plaats acht tot veertien één zege. Als we de matchen tegen de rechtstreekse concurrenten kunnen winnen, dan kunnen we in het spoor van de top-acht blijven. Dat moet de ambitie zijn.”

Geen Belgian Lions !

Geen competitie dit weekend maar wel de interlandbreak. Vincent Kesteloot, jaren een vaste waarde in de nationale ploeg, vernam echter niets van de Belgian Lions.

“Ik vind het raar dat ik niets heb gehoord van de Lions. Zelfs de ruime selectie van zestien haalde ik niet. Vorige zomer had ik voor het EK afgezegd wegens een achillespeesblessure. Andere spelers die toen ook hadden afgezegd, zijn er deze keer wel terug bij. Op korte tijd heb ik hier in Duitsland een goed niveau bereikt. Voor de eerste keer in acht jaar zal ik er niet bij zijn.”

Coach Joonas Iisalo is bezig aan zijn eerste seizoen bij Heidelberg. De Finse coach is tevreden over de prestaties van Vincent Kesteloot.

“Vincent is een speler die steeds zeer gefocust op het terrein verschijnt”, zegt Iisalo. “Hij brengt veel energie en schuwt de inspanning niet. Zijn werk is niet altijd af te leiden uit de statistieken. Hij steekt zich niet weg om het vuile werk op te knappen. Hij doet alles voor te winnen. We willen snel basket spelen. En met Vincent op de 4-positie willen we voordeel halen met zijn snelheid tegenover grotere maar tragere spelers.”