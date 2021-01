Vincent Kesteloot bekert met Antwerp Giants tegen Oostende: “Schade aanrichten in heenmatch, niet schade beperken”

Dit weekend staat de kwartfinale van de beker van België geprogrammeerd. Topaffiche is Oostende-Antwerp Giants, de landskampioen tegen de bekerwinnaar. Vrijdagavond wordt de heenmatch aan de kust gespeeld. Zondagmiddag volgt de terugmatch in de Lotto-Arena.

De beker van België is één van de hoofddoelen van Antwerp Giants dit seizoen. De Sinjoren, winnaar van de laatste twee bekerfinales, kenden geen succes bij de loting en werden in de kwartfinale meteen aan topfavoriet en grote rivaal Oostende gekoppeld. Geen excuses dit weekend. Bij verlies is er geen herkansing, bij winst volgt de halve finale.

Met drie titels, drie bekerzeges en twee supercups is Vincent Kesteloot (25 jaar) de meest gelauwerde speler van Antwerp Giants. Het merendeel van deze prijzen won de Antwerpenaar met Oostende. Vincent Kesteloot beseft het belang van deze kwartfinale.

“Een alles of niets dubbele confrontatie”, weet Vincent Kesteloot. “Het spelen van de bekerfinale is één van de hoofddoelen dit seizoen. Met Oostende treffen we meteen de topfavoriet. Maar dat hoeft geen nadeel te zijn. De uitschakeling van de landskampioen kan ons enkel meer vertrouwen geven.”

Antwerp Giants ging de voorbije weken twee keer onderuit tegen Oostende (74-78 en 79-64). Wat hebben de Sinjoren geleerd uit deze nederlagen ?

“Dat we het tekort aan ervaring moeten compenseren met energie en onze fysieke kwaliteiten. Daarmee kunnen we ze pijn doen, lastig maken. Dat hebben we gemerkt tijdens de onderlinge confrontaties. We moeten veel druk zetten op Dusan Djordjevic, 37 jaar maar nog steeds de draaischijf. We moeten de bal uit zijn handen houden. We mogen Oostende geen vertrouwen geven.”

Antwerp Giants zal beter moeten doen dan de vorige twee onderlinge wedstrijden.

“We hebben twee zo goed als perfecte wedstrijden nodig. We moeten zo weinig mogelijk fouten maken. Want deze worden door Oostende afgestraft. In de eerste wedstrijd domineerde Oostende de aanvallende rebound, in het tweede duel was onze afwerking ondermaats. Dit zijn punten waar je kan aan werken. En dat geeft ons hoop en geloof in een goed resultaat.”

Komt het er op aan om in match 1 de schade te beperken om de kansen in match 2 gaaf te houden ?

“Als we op het terrein komen om de schade te beperken, dat is een verkeerde mentaliteit. We moeten schade aanrichten. Ook in de heenmatch moeten we in onze kansen geloven en voor de zege gaan.”

Is het een voordeel om de terugmatch in de Lotto-Arena te spelen ?

“Zelfs zonder fans is het een voordeel om de terugmatch in eigen zaal te kunnen spelen. Als we in match 1 een goed resultaat kunnen neerzetten, dan kunnen we het zondag afmaken. Oostende is kwetsbaar, dat hebben we in het eerste onderlinge duel gemerkt. We moeten de tegenstander zenuwachtig maken, we moeten Oostende uit zijn comfortzone halen.”

Antwerp Giants won de laatste twee bekerfinales. Hoe sterk kijken de spelers uit naar een derde bekertriomf op rij ?

“Met de reeks zelf zijn we niet zo bezig. Daarvoor blijven er te weinig spelers over van de vorige seizoenen. Enkel Dennis Donkor en Dave Dudzinski waren er twee keer bij. De honger is groot bij de spelers. Voor velen, vooral de jongeren, is het de eerste kans op een trofee. De beker blijft één van de hoofddoelen van het seizoen. Ik wil prijzen pakken met Antwerp Giants, daarvoor ben ik terug gekomen naar Antwerpen. Ik wil de beker weer omhoog steken. Als we dit weekend goed afsluiten, kan dat een boost geven. Niet alleen voor het vervolg van de bekercampagne maar ook voor de competitie.”

Niels De Ridder

Niels De Ridder heeft zijn contract met Antwerp Giants verlengd met twee seizoenen. De 19-jarige robuuste bordenspeler blijft tot 2023 bij de club. In zes competitiewedstrijden verscheen De Ridder gemiddeld 8,5 min op het terrein en lukte hij 3,0 punten en 2,3 rebounds.