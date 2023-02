Vincent Gayse (SV De Ruiter): “60 op 63 is super maar we blijven met de voetjes op de grond”

De 24-jarige Vincent Gayse, Izegemnaar en beroepshalve werfleider, is aan zijn tweede seizoen bij SV De Ruiter toe. “Ik speelde bij de jeugd van FC Izegem en daarna verdedigde ik de kleuren van VV Emelgem-Kachtem. Vorig seizoen trok ik naar SV De Ruiter en konden we de buiteling naar vierde provinciale niet vermijden. Ik bleef echter aan boord en heb daar helemaal geen spijt van. We zijn immers aan een fantastische campagne bezig. 60 op 63 is super maar toch blijven we met de voetjes op de grond.”

Sportieve revanche

Alert blijven

“In de stand staan we uiteraard los op kop want die 60 op 63 is natuurlijk niet zo alledaags. Dat beseffen we maar al te goed en we genieten dan ook met volle teugen van die hoogconjunctuur. We hebben nu een mooie bonus van 13 punten op onze eerste achtervolger maar toch willen we in eerste instantie heel alert blijven. We staan er vanzelfsprekend enorm goed voor om straks die titel binnen te halen maar er staan nog negen matchen op het programma en dus zijn er nog 27 punten te verdienen. Iedere zege brengt ons week na week een stapje dichter bij die titel en zo willen we het ook houden. SV De Ruiter was de voorbije jaren in vrije val maar heeft nu opnieuw een mooie toekomst voor zich. Heel wat jeugdspelers krijgen de kans om naar het eerste elftal door te stromen en opnieuw hoopvol kunnen naar boven kijken, is voor deze gezellige en familiale club best leuk meegenomen.”