Vincent Euvrard (RWDM) na zekerheid over tweede plaats: “Eerste kleine zege, maar 1A is einddoel”

“Dat we op drie wedstrijden van het einde reeds zekerheid hebben kunnen verwerven over de tweede plaats, die recht geeft op barragewedstrijden tegen de nummer zeventien tegen 1A, dat had ik bij de start van het seizoen niet durven dromen.”, verklaarde trainer Vincent Euvrard afgelopen zaterdag.

“En al zeker niet na zes wedstrijden. Toen stonden we op de zesde plaats. Maar zelfs op dat moment zijn we nooit in paniek geraakt, omdat we best wel goed voetbal brachten. De thuisnederlagen tegen Waasland-Beveren en Lommel waren totaal onverdiend. Daarna hebben we een schitterende reeks neergezet, waardoor we nog voor Nieuwjaar naar de derde plaats waren opgeklommen. Door de wintertransfers hebben we onze positie alleen maar kunnen verbeteren. De jongens zijn ook mentaal sterk, want op een bepaald moment was belager en concurrent Waasland-Beveren genaderd tot op twee punten. We hebben het hoofd koel gehouden en ons blijven focussen op ons doel, met het gekende resultaat”, stelt Euvrard.