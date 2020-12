Vincent Euvrard en RWDM dankzij 1-0-zege tegen Lierse Kempenzonen en zes op zes nu al dicht bij behoud: “Voetjes op de grond houden”

Voetbal 1BMet een tweede zuinige zege op rij onder nieuwe trainer Vincent Euvrard heeft RWDM de bezoekers uit Lier nog wat dieper in de put geduwd. Bovendien heeft de Brusselse club zelf een grote optie genomen op een verlengd verblijf in 1B. De kloof tussen beide ploegen bedraagt intussen al twaalf punten en dat met nog dertien wedstrijden te spelen. RWDM kan met een goed gevoel de kerstperiode in.

RWDM-trainer Euvrard moest twee noodgedwongen wissels doorvoeren in vergelijking met de match op Seraing. Nangis was geschorst en Lavie, de doelpuntenmaker vorige week, sukkelde met een spierblessure. In hun plaats kwamen Boujouh en Yagan (nog eens) aan de aftrap. Aan het spelsysteem, 3-4-3, werd niet gesleuteld. Ook bij Lierse Kempenzonen twee wissels: de geblesseerde Smolders en de geschorste Gillis werden vervangen door respectievelijk Santermans en Van Landschoot.

Vlak voor de aftrap werd RWDM-doelman Anthony Sadin in de bloemetjes gezet voor zijn honderdste wedstrijd in Brusselse loondienst.

RWDM ging meteen op zoek naar een doelpunt, maar ondanks zestig procent balbezit en de meeste dreiging, werd er gerust met een brilscore. Met die tussenstand mochten vooral de bezoekers tevreden zijn, want een penaltyfout van Van der Veken op Yagan tien minuten voor de rust werd door ref Picard niet gefloten.

Omstreeks het uur kopte Cauwenbergh een voorzet van Boujouh in de voeten van Rommens en die haalde vanop vijftien meter verschroeiend hard uit en krulde de bal mooi naar de hoek. De jonge doelman De Smet kon het leder nog met de vingers beroeren, maar was toch verslagen.

“Ik ben tevreden over de inzet van de spelers, maar iets minder over het spel”, verklaarde trainer Euvrard na afloop. “Daar zat immers iets te veel afval in. Zeker na onze voorsprong zijn we plots zenuwachtiger gaan voetballen en hebben we ons zowaar laten wegdrukken. Ik vind onze zege wel verdiend, want op de counter zijn we nog enkele keren heel gevaarlijk geweest, maar hebben we het niet goed uitgespeeld.”

“Met deze zege hebben we alvast een goede zaak gedaan in de strijd voor het behoud. Maar ondanks de twaalf punten voorsprong op de voorlaatste geklasseerde is de race nog niet gelopen. Zeker in 1B niet. Voetjes op de grond houden, is de boodschap”

Vakantie

De spelers krijgen nu tien dagen vakantie. “Eind december vliegen we er opnieuw in, we hebben dan nog tijd genoeg om de eerste match na Nieuwjaar voor te bereiden. Wat inkomende transfers betreft, daar kan ik nu nog niets over zeggen. Samen met de sportief manager zullen we bekijken wat mogelijk is.”

