Vincent Baestaens herstelt goed van dubbele breuk: “Mogelijk start ik zondag in Dendermonde”

Na zijn val in Gavere vreesde Vincent Baestaens aanvankelijk voor een inactiviteit van zes weken. Meteen zou de crosser uit Tremelo een kruis mogen maken over het belangrijkste deel van zijn wintercampagne. Tien dagen na het accident is er positief nieuws. “Na enkele dagen mocht ik – zoals voorzien – zachtjes op de rollen trainen. Dat liep relatief vlot, zodat ik me spoedig aan buitentrainingen kon wagen. Uiteraard had ik nog pijn. Breuken genezen niet in tien dagen tijd. In eerste instantie wou ik gewoon de conditie onderhouden. Ook die stap viel mee.”

Doorgedreven test

Al dat goede nieuws bleef niet zonder gevolgen. Vincent Baestaens is klaar om een nieuwe stap te zetten. “Donderdag wil ik een doorgedreven training inlassen. Tot nu toe heb ik me niet gewaagd aan oefeningen in het veld. Kan ik vlot op en van de fiets springen? Verteer ik de oneffenheden vlot? Hoe zal het lopen me vergaan? Het zijn allemaal zaken die ik wil uitproberen. Als de test positief is, start ik zondag mogelijk in Dendermonde. Ik weet ook wel dat ik geen wonderen mag verwachten, het is al een klein wonder op zich dat ik zo ver sta. De blessures kunnen in principe niet erger worden door te sporten. Een breuk aan een lendenwervel is niet zo erg als een breuk aan ruggenwervel. Ik voel het wel. Aan een ribbreuk kan je niets doen. Dat heeft gewoon tijd nodig. Met mijn trainer en kinesist hebben we afwegingen gemaakt. Als ik echt langer inactief blijf, betekent dit automatisch dat mijn seizoen voorbij is. Mijn hele lichaam zal zowat met tape ingepakt zijn (lacht). Ook mijn knie ja, want achteraf bleek dat er ook daar een klein scheurtje was.”

Wereldbeker

Zaterdag is er een cross in Zolder, zondag in Dendermonde. Waarom kiest Vincent Baestaens voor de manche van de wereldbeker in Dendermonde? “Die wereldbeker heeft er niet veel mee te maken, al kan je daar natuurlijk wel de meeste UCI-punten pakken. In Zolder verwacht ik een snel parcours en eigenaardig genoeg ligt dat me momenteel minder. In Limburg zal er veel opgetrokken moeten worden en dat ligt nog moeilijk. Het parcours in Dendermonde is veel zwaarder, maar ook trager. Het is een paradox, maar een zware omloop is nu voor mij makkelijker. De cross in Dendermonde is nieuw, maar ik hoorde al dat men de vergelijkingen maakt met Hamme-Zogge. Dan weet je het wel. Het zal zeer zompig worden. De voorspelde regen zal het er niet eenvoudiger op maken.”