Vincent Baestaens finisht in Wereldbeker ondanks twee breuken: “Ik wou nog meer bereiken”

Niet halfdood

Hoe verging het Vincent Baestaens? “Op zich ging het vrij vlot. Ik was zeker geen half lijk toen ik de finish overschreed. Eén keer ben ik ten val gekomen, toen mijn voorwiel in de modder bleef steken. De adrenaline hielp me er bovenop. Vooraf werd ik door de kinesist goed met tape ingewikkeld. Van de fiets springen was soms nog een probleem en af en toe voelde ik een pijnscheut, wanneer ik in de blubber een verkeerde stap zette. Ik weet dat ik tevreden moet zijn dat ik kon uitrijden. Wonderen bestaan niet, zeker niet op zo een zwaar parcours.”

Verwachtingen

Wie de laatste twee zinnen herleest, weet dat er een ‘maar’ volgt. Vincent Baestaens lacht. “Het was goed, maar toch had ik meer verwacht. Als sporter leg je nu eenmaal de lat hoog. Het parcours was niet mijn ding. Eén of twee keer per seizoen is in orde. Meer hoeft voor mij niet. Het is natuurlijk positief dat ik weet waar ik aan toe ben. Er werd gevreesd dat mijn seizoen voorbij was. Nu weet ik dat ik moet trainen om conditioneel de verloren procentjes weer in te halen. In dat opzicht was Dendermonde ideaal. Het is afwachten hoe mijn lichaam morgen zal reageren, maar ik durf weer plannen te maken. Misschien zal ik iets frisser zijn dan de concurrentie. Ik hoop dat de cross in Baal een volgende test mag zijn.”