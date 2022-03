Vincent Aps bijt van zich af na kritiek op slechte prestaties van SK Sint-Niklaas: “Er zit wél mentaliteit in deze kern”

Twee thuisnederlagen met zes tegendoelpunten, twee op 24 en een doelpuntensaldo van -19 sinds de winterstop. Drie punten onder de degradatiestreep. In die situatie trekt SK Sint-Niklaas richting de derby op VW Hamme. “Toch zijn we nog steeds één groep”, verzekert Vincent Aps.

SK Sint-Niklaas zit in een diepe crisis. In de pan gehakt door SK Lochristi, de sfeer ver onder het vriespunt. “We hebben dit seizoen nog nooit zo diep gezeten”, vertelt Vincent Aps enkele dagen later. “De teleurstelling was héél groot, maar ging inmiddels liggen.”

Of Sportkring toch niet beter zou zakken om van daaruit op te bouwen, hoorden we hier en daar zelfs opwerpen. Want: “Er stond geen ploeg op het veld”, zoals meerdere spelers zich ontvallen. De technische staf besloot vooral dààr iets aan te doen, in plaats van de sportieve issues weg te slijpen. Aps: “Maandag hebben we goed en stevig getraind en dinsdag zijn we het héél de ploeg op restaurant gegaan. Om eens weg te zijn van het veld, om de sfeer om te draaien en iedereen nog één keer op te laden.”

Wél mentaliteit

Al zal ook de sportieve analyse uiteindelijk wel gemaakt zijn. Want met alle fouten en manco’s waarop Sportkring de voorbije weken betrapt werd, kan je hele krantenpagina’s vullen. We herhalen het nog één keer: twee punten uit acht wedstrijden, vijf doelpunten gemaakt en 24 tegen. “Tegen Oostkamp en Torhout speelden we degelijk, nadien is er héél veel fout gelopen”, beseft Aps. “Tegen Anzegem, wat echt geen goeie ploeg is, blijven we nog steken op een punt. Daarna ging het van kwaad naar erger.”

Met de vorige wedstrijd dus als negatief orgelpunt. “Ik heb geen verklaring voor wat daar gebeurd is. Er was géén fut”, herinnert Aps zich. “Oké, we misten een paar spelers en een deel van de groep was ziek geweest, maar daarop kunnen we het niet afschuiven. Als je daar met een goeie mentaliteit staat, kan het anders. Ik lees de voorbije weken geregeld dat die er gewoon niet is, maar daarmee ga ik niet akkoord. Er zit wél mentaliteit in deze groep. Waarom we die niet zien? Da’s vreemd, ja.”

Om dat toch te verklaren, wijst Aps naar gebeurtenissen naast het veld. “Het is gewoon moeilijk op dit moment. Zoals de situatie met de jongens die niet meer welkom zijn. De hele spelersgroep is daar stevig van geschrokken, hoor. Dat zijn geen rechtstreekse oorzaken, maar die blijven wel in de kopjes hangen.”

VW Hamme

De rechtstreekse gevolgen zijn echter wél duidelijk; Sportkring hangt drie punten onder een veilige stek - “die cijfers zijn hard"- en gaat met het mes op de keel richting Hamme. Aps: “We moeten daar minstens een puntje pakken. Makkelijk wordt dat niet, want ik vond Hamme één van de betere ploegen uit de reeks.”

Om daarop een antwoord te vinden, rekent de aanvaller op de technische staf. “Ik hoop dat de coaches iets in petto hebben om ons tactisch voor te bereiden”, zo besluit Aps. “Er staan opnieuw een paar jongen gasten in de ploeg, dus die tactiek kan de doorslag geven. Het is belangrijk dat iedereen z’n opdracht kent in balbezit en in balverlies. Als dat het geval is en we gaan met wilskracht het veld op, dan kàn het nog. Want tijd het etentje zag je dat we nog steeds één groep zijn. Het is nog niet gedaan. Maar we moeten het stilaan wel eens laten zien tussen de lijnen.”