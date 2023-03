Vince Lammens handhaaft zich met Bavi in top vijf: “Vijf spelers met dubbele cijfers is geen uitzondering”

Met twaalf punten (twee driepunters) had Vince Lammens een mooi aandeel in de zege van Bavi Vilvoorde in Ninane. “Verplaatsingen naar Wallonië kunnen soms heftig zijn, maar deze keer waren de omstandigheden om te spelen goed. Het was een gelijkopgaande wedstrijd. Voor de rust konden we wel eens acht punten uitlopen, maar Ninane bleef steeds in de buurt. In het derde quarter kenden we even een dipje en kwam de tegenstander weer helemaal in de match. Op het einde konden we dan toch het verschil maken. Fysiek waren we duidelijk sterker. We konden die extra meters net iets sneller lopen.”

Vijfde plaats

Voor het seizoen stelde men bij Bavi de vijfde plaats als doelstelling voorop. Die ambitie kan men al een hele campagne waarmaken. Vince Lammens bevestigt. “We zitten inderdaad op schema. Het is echt de bedoeling om de resterende matchen allemaal te winnen, zodat we onze plaats kunnen behouden. Ik heb ook het gevoel dat we alle tegenstanders aankunnen, al is dat in de praktijk soms eens anders. Vaak heeft dat te maken met hoe we aan een wedstrijd beginnen. Vooral op verplaatsing hebben we al enkele keren de boot gemist in die eerste minuten. We moeten er onmiddellijk staan.”

“Die les hebben we al geleerd na de wedstrijd in Hasselt. Laat dat nu net onze komende tegenstander zijn. In Hasselt kenden we een complete offday. De Limburgers begonnen sterk aan dit kampioenschap. In die periode moesten wij hen ook bekampen. Nadien zakte Hasselt terug in de rangschikking. Momenteel moeten ze zelfs nog knokken voor het behoud in Top Division 2.”

Stijgende lijn

Hoe evalueert Vince Lammens zijn eigen kampioenschap? “Globaal bekeken mag ik wel tevreden zijn, al waren er zeker ook wisselvallige momenten. Op mijn tweeëntwintigste heb ik nog een groeimarge. De laatste weken merk ik dat mijn prestaties weer in stijgende lijn zijn. Ik moet het gewicht van de ploeg niet alleen dragen. Vijf spelers met dubbele cijfers is geen uitzondering. Het gevaar kan bij ons van alle kanten komen en dat is een sterke troef. Tegen Hasselt wil ik de stijgende curve alvast voort gestalte geven.”

