Vince Gerits wint in de spurt de Omloop van de Grensstreek, bergprijs voor Ciske Aneca

In een spurt met acht leiders won Vince Gerits uit Holsbeek dinsdag de Omloop van de Grensstreek voor beloften en elite zonder contract met start en aankomst in het kermisvierend Wervik. Goed voor zijn vierde zege. Wesley Van Dyck strandde op de tweede plaats. Jonas Geens mocht als derde mee op het podium. De bergprijs was voor Ciske Aneca uit Ruddervoorde.

De interclub (152 deelnemers, 24 ploegen) telde mee voor de Beker van België. Overigens de enige koers uit onze provincie. Nog voor de eerste beklimming van de Kemmelberg vielen er al brokken. Na de doortocht in Heuvelland bleven er in Waasten vijf leiders over en kwamen er daar nog eens drie bij. Er volgden nog drie plaatselijke ronden.

Met Ciske Aneca en Mathias Vanoverberghe (Zwevegem) had Wielerteam Decock-Van Eyck-Van Mossel-Devos-Capoen) twee man mee. “Er was vooraan een goede verstandhouding”, vertelt Ciske Aneca. “Eerst waren we weg met twaalf man en kwamen er nog bij. Na de doortocht in Heuvelland viel Wesley Van Dyck aan en reageerde mijn ploegmaat Mathias.”

“In een kopgroep met acht waagde ik aan de laatste rotonde (op zo’n 700 meter van de finish, red) alles of niks. De latere winnaar zat op mijn wiel. De vorige keer stond ik hier vier jaar geleden aan de start. Met duizend hoogtemeters is het hier niet te onderschatten. Al heb ik dat wel graag. Liever zo dan vlak.”

Mathias Vanoverberghe eindigde vijfde, Ciske Aneca zevende. “Ik ben tevreden”, klinkt het. “Ik was mee vooraan en beter zo dan in het peloton te moeten wringen.” Zondag rijdt hij het BK in Sint-Lievens-Houtem. “Het glooiende landschap in Oost-Vlaanderen moet me in principe liggen”, klinkt het ambitieus.

Aneca won één keer in Rumbeke en behaalde ook drie zeges bij de nevenbond Landelijke Wieler Unie (LWU). Ploegmaat Maxime Farazijn eindigde tiende. Het team van ploegleider Rik Roose eindigde met drie man in de top tien.

De winnaar werd de trofee overhandigd door ex-prof Roger Verschaeve (71) die vijftig jaar geleden Gent-Wervik won.

De afwachtingswedstrijd voor elite zonder contract en masters werd gewonnen door Jonas Vercoutter (29). Hij groeide op in Wervik, niet ver van de finish.

