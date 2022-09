Vince Gerits viert Belgisch titel met winst in Nieuwkerken-Waas: “Het sprookje blijft verder duren”

Volleybal beker van België Bart Renders (VTI Hasselt) na bekerver­lies tegen Bergop Wijgmaal: “Focus nu op de competitie”

Het bekeravontuur zit erop voor VTI Hasselt. De hoofdstedelingen gingen in eigen huis met 2-3 onderuit tegen Bergop Wijgmaal. “Het was een gelijkopgaande wedstrijd met sterke en minder sterke momenten aan beide zijden. De overwinning van Wijgmaal is verdiend”, zegt Hasselt-coach Bart Renders. “Onze focus gaat nu naar de competitie. We beginnen volgende week met een zware uitwedstrijd in Mortroux.”

10:31