Vince Gerits pakt driekleur bij elite zonder contract: “Hoop dat ik nog de stap naar de profs kan zetten”

Niet onverwacht kroonde Vince Gerits (24) zich bij de elite zonder contract tot Belgisch kampioen. In St-Lievens-Houtem was de renner uit Nieuwrode de snelste van zeven. Niels De Rooze en Wesley Van Dyck mochten mee het podium op.

Het moet gezegd: de elite 2 maakte er een mooie titelstrijd van. Over halfweg werd in schuifjes een kopgroep van zeventien gevormd. Voor Sven Noels, Wesley Van Dyck, Niels De Rooze, Sten Van Gucht, Stef Rogier en Vince Gerits ging het niet rap genoeg. De rest van de zeventien werd door het peloton ingerekend. In de slotronde kon enkel David Desmecht de sprong naar de spits maken. Met hooguit tien tellen voorsprong vatten de zeven leiders de laatste vijf kilometers aan.

“Ik vond dat ze vrij vroeg begonnen demarreren”, vertelde Gerits. “Gelukkig bleven we toch rijden. Van mij mochten we samenblijven, ik wist me de snelste. Dat wisten mijn gezellen ook. Vandaar dat ik de laatste twee kilometer toch wat gaatjes moest dichten.”

Ongewone wattages

In de sprint maakte de pion van het Stageco Cycling Team de klus af, z’n zesde zege dit seizoen. Hij hoopt dat de driekleur voor hem straks deuren opent. “Mensen die mij kennen weten dat ik ongewone wattages trap”, ging Gerits verder. “Van het niveau van de betere profs zelfs. Inderdaad, op eigen verzoek mocht ik bij Lotto-Soudal een test afleggen. Ik zette zelf die stap want profploegen kijken niet naar de elite zonder contract. Er is niets concreets, maar ik hoop dat deze kampioenstitel ogen opent.”

Kers op de taart

Gerits, gediplomeerd kinesist, is voltijds aan de slag. “Drie dagen per week werk ik als mecanicien in een fietsenzaak, de andere dagen ben ik coach van renners want ik heb ook een diploma sport en bewegen”, verduidelijkt de Vlaams-Brabander. “Onder meer van ploegmaats als Axel De Kinder, Kristof Dockx en Ronan Van den Put. Ook van jongeren zoals Chiara Pelgrims en Louis Van den Broek. Het is leuk als je renners progressie ziet maken. Zelf hoop ik nog de stap naar het pro-continentale niveau te zetten. Deze titel is de kers op de taart, kroon op een ongelooflijk seizoen. Nochtans dreigde het voor de start fout te lopen. Net onder mijn oog kreeg ik een wespensteek. Het eerste uur van de wedstrijd zag ik niet veel door dat oog. Gelukkig werd dat snel beter.”