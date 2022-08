Vince Gerits blinkt uit in Ronde van Vlaams-Brabant: “Ik maakte van mijn hobby mijn beroep”

wielrennen elite z/cNeen, Vince Gerits is geen beroepsrenner. Toch beheerst de fiets het leven van de Holsbekenaar. Sportief doet hij het als elite zonder contract uitstekend. Dat bewees hij in de Ronde van Vlaams-Brabant, waar bij vierde werd en de blauwe trui als beste Vlaams-Brabander mocht opeisen. Ook beroepsmatig is de koers nooit ver weg.

In de eerste etappe viel de Ronde van Vlaams-Brabant al min of meer in een definitieve plooi. Een twintigtal renners kon toen een mooi voorsprong vergaren, zodat duidelijk werd dat de eindlaureaat in deze kopgroep moest gezocht worden. De eindwinst ging naar Jason Osborne. Vince Gerits legde beslag op de vierde plaats. “Deze Ronde van Vlaams-Brabant past in mijn seizoen. Dat verliep tot nu toe zeer goed. Ik behaalde al drie overwinningen en werd tussen de profs ook al derde in GP Vermarc.”

Passie voor de fiets

Ook dagdagelijks is Vince Gerits constant bezig met de fiets. ‘Ik heb kinesitherapie en sport en beweging gestudeerd. Op zich stond het in de sterren geschreven dat ik iets met sport wou doen. Ik maakte van mijn hobby mijn beroep. Mijn job is opgesplitst in twee delen die weinig met elkaar te maken hebben. Ik werk halftijds als mecanicien in fietsenzaak De Fietsfabriek in Aarschot. Daarnaast werk ik halftijds als wielercoach. Die taak omvat drie grote delen. Ik voer inspanningstesten uit bij renners, doe aan bikefitting (positie bepalen op de fiets, red.) en begeleid sporters op training. Momenteel heb ik een twaalftal renners onder mijn hoede en dat is een mooi aantal.”

“Doordat ik zelf in het peloton rijd, kan ik mijn trainingsdiscipelen goed inschatten. Ploegmaat Kristof Dockx is een van die renners die ik van nabij opvolg. Het klinkt misschien raar dat ik op het ene moment naast hem in een kopgroep koers en het moment daarna zijn trainer ben, maar het werkt prima.”

“De komende weken mag ik een fraaie agenda afwerken. Eerst zijn er Soumagne en de Omloop van de Grensstreek. Nadien volgt het BK in Sint-Lievens-Houtem. Het glooiende landschap in Oost-Vlaanderen moet me in principe liggen. In de Ronde van Vlaams-Brabant liet ik zien dat de vorm er is.”

