Vince Gerits behaalt achtste zege voor eigen deur: “Ik heb mezelf beloond met een extra week vakantie”

Welke renner droomt er niet van om zijn seizoen af te sluiten met een overwinning voor de eigen deur? In een seizoen waarin alles lijkt te lukken bracht Vince Gerits ook dit huzarenstuk voor elkaar. “De finish lag letterlijk aan mijn brievenbus. De ploeg (Stageco, red.) werkte nog een interclub af in Ichtegem, maar de organisatoren in Nieuwrode hadden aangedrongen om bij hen te starten. Ik kon dat moeilijk weigeren. Met het organiseren van de koers had ik op zich niets te maken, maar ik ken al die mensen goed. Bij de ploeg toonde men begrip.”

Massasprint

Voor Vince Gerits werd het een achtste overwinning. Wellicht zal hij daarmee ook zegekoning worden bij de elites zonder contract. Het verrassende is dat die laatste overwinning er kwam na een massasprint. “Verrassend? Ik zou dat niet echt durven zeggen. Ik weet dat ik de snelheid heb om sprinten te winnen. In het verleden had ik nogal eens last om mij te positioneren, maar daar is aan gewerkt. Ik begrijp wel enigszins dat mensen mij niet als een massasprinter zien, omdat ik dit seizoen daartoe nauwelijks kansen heb gekregen. Meestal ging ik met een kleinere groep naar de finish. In Nieuwrode kon dat ook gebeuren. Lange tijd reed ik met vier man in de aanval, maar in de laatste ronde werden we alsnog ingerekend. Een groot probleem was dat niet.”

Beloning

Wat staat er nog op het programma van Vince Gerits? Een lach volgt. “Ik heb mezelf beloond met een extra week vakantie. Twee weken geleden werd ik ziek. Honderd procent de oude ben ik nog niet. Voor de start in Nieuwrode had ik gezegd dat ik mijn seizoen zou beëindigen, indien ik won. Dat is dus gebeurd. Het is een einde in schoonheid. Het is meteen ook mijn laatste koers geweest als eliterenner zonder contract. Ik mag nu drie weken uitrusten. Dan hervat ik de trainingen. Eind oktober komen de nieuwe renners van Sport Vlaanderen-Baloise een eerste keer bij elkaar om meer uitleg te krijgen over de ploeg. Daar kijk ik al naar uit.”