Viktors Iljins met Phoenix Brussels naar Okapi Aalst: “Basketbal was een late roeping”

Zaterdag gaat Phoenix Brussels in het Aalsterse Forum op zoek naar een derde overwinning in deze campagne. Vorig weekend bleken de Ajuinen duidelijk een maatje te groot te zijn voor de Brusselaars. Tijd brengt raad. De spelersgroep hoopt in Aalst een nieuwe stap te kunnen zetten in hun opbouwproces.

Hoewel Letland een basketbaltraditie heeft, is Viktors Iljins (29) toch een van de eerste Letse spelers in onze competitie. Deze zomer belandde de centerspeler bij Phoenix Brussels. “Het klopt dat basketbal populair is in de Baltische staten. Dat is een overblijfsel van de oude Sovjetunie. Heel wat jongeren starten op jonge leeftijd met de sport. Ik was een uitzondering. Voor mij was basketbal een late roeping. Pas op mijn zestiende heb ik het spelletje ontdekt. Waarom zo laat? Ik meet nu wel 2m12, maar als kind was ik niet zo buitengewoon groot. Twee zomers volstonden om te groeien (lacht). Voordien had ik andere sporten beoefend. Karate bijvoorbeeld. Sport was trouwens niet mijn enigste bekommernis in mijn jeugdjaren. Muziek hield me ook bezig. Ik speelde vlijtig accordeon. De late roeping had wel gevolgen. Vrij snel werd ik gewaar dat ik als speler een technische basisopleiding miste. De eerste jaren heb ik dan ook hard moeten werken om die achterstand in te halen.”

Buitenlandse ervaring

Met zijn gestalte moet Viktors Iljins zich waarmaken onder de borden. “Brussels is voor mij niet de eerste buitenlandse club. Eerder was ik ook al aan de slag in de Estse en de Spaanse competitie. De club heeft me prima opgevangen. Veel tijd om aan toerisme te doen had ik nog niet, maar jullie hoofdstad bevalt me. Vooral het Atomium spreekt aan. Het valt me trouwens op dat het hier warm is. Wellicht ben ik de eerste die dit vertelt. In Letland sneeuwt het echter in de winter veel en is het een pak kouder.”

Proces

De resultaten van Brussels zijn momenteel nog wisselvallig. Viktors Iljins bevestigt. “Er waren goede matchen, er waren mindere matchen. Deze ploeg wordt opgebouwd. Vallen en opstaan hoort daar nu eenmaal bij. Toch zie je positieve punten in het proces. Elke week loopt het iets vlotter.”