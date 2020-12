Viktor Verschaeve onder het mes: “Vervelend, maar na twee jaar weet ik eindelijk wat er scheelt”

Viktor Verschaeve is een Belgisch klimtalent. Met een tweede plaats in Luik-Bastenaken-Luik voor beloften, een vijfde in de Ardense Pijl, achtste in de eindstand van de Tour de l’Isard en negende in het eindklassement van de Baby Giro etaleerde hij in 2019 zijn talent. Het voorbije coronaseizoen kwam hij amper aan koersen toe. Bovendien kreeg de belofte uit Burcht steeds meer last in het linkerbeen. “Eigenlijk is dat al twee jaar het geval, maar het werd steeds erger en erger”, verduidelijkt Verschaeve. “Lange tijd werd gedacht dat er iets fout was met een spier, maar dat was niet zo. Een ct-scan gebeurt liggend. Daarop was niets te zien.”