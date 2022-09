Viktor Vandenberghe trekt naar Berencross: “Door de regen veel modder, maar tof parcours in Meulebeke”

Tweedejaarsjunior Viktor Vandenberghe begon goed aan het seizoen. Hij zette vorige zondag de UCI-veldrit in Beringen op zijn naam, werd in Kessel én Wiekevorst tweede en ook derde in de Kleebergcross in het Nederlandse Mechelen. Zaterdag trekt hij naar de Berencross in Meulebeke.

Deze week verblijft de veldrijder van Bert Containers-Doltcini drie dagen in Durbuy. Op een soort retraite met de klasgenoten van het VTI in Waregem. “Het gaat hier vooral over aardrijkskunde en geschiedenis”, vertelt de renner uit Vichte. “Er zijn ook andere activiteiten. Woensdag heb ik een tochtje met de mountainbike kunnen doen. Ben dus wel bezig gebleven deze week. We zitten hier in een avontuurlijke omgeving, best interessant.”

In Beringen slaagde Vandenberghe erin om Belgisch kampioen Yordi Corsus, ploegmaat bij Bert Containers-Doltcini, in de sprint te verslaan. “Een hele harde cross”, blikt Vandenberghe terug. “Tegenover Yordi had ik het voordeel dat ik op mijn spurt kon rekenen. We hebben elkaar wel wat bestookt, maar ik hield stand. Leuk om de Belgisch kampioen te kloppen. Yordi zal op technische parcoursen en in het zand sterker zijn dan mij.”

WK-selectie halen

In Meulebeke zal zaterdag een beetje van alles worden geserveerd. Modder, trappen, technische stroken, enzovoort. “Het parcours van de Berencross vind ik heel tof”, gaat Vandenberghe verder. “Door de vele regen van de voorbije dagen zal er vrij veel modder liggen. Het is ook redelijk technisch. Dit seizoen probeer ik overal mee te doen voor de overwinning. Wat tot nog toe enkel in Kruibeke niet lukte. Mijn fout want ik had mijn tuben vergeten plakken. Los van Kruibeke ben ik content over mijn eerste maand in het veld. Uiteraard is voor het tweede jaar op rij de WK-selectie halen deze winter het opzet. Volgend jaar ben ik belofte. Dan zal het niet evident zijn om in de selectie voor het WK te zitten.”

Zaterdag gaat Vandenberghe vanaf 12 uur op zoek naar z’n tweede zege. Of hij volgende week naar het Franse Brumath trekt is niet zeker. “Want een stevige verplaatsing”, weet hij. “Oisterwijk de week nadien doe ik wel. Net als Ruddervoorde op 29 oktober. En tussendoor hopelijk ook de Wereldbeker in het Tsjechische Tabor.”