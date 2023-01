Viktor Vandenberghe na zege in Herentals: “Tof om te winnen en zo te laten zien dat ik klaar ben voor het BK”

veldrijden junioresDe laatste maand is Viktor Vandenberghe (17) vaste klant op de podia van de belangrijkste juniorenveldritten. Na derde plaatsen in Antwerpen en Gavere én tweede plekken in Diegem en Baal mocht hij dinsdag in Herentals juichen.

“Nochtans had ik de voorbije weken wat last aan de rug”, beweerde de pion van Starbikes-Bert Containers. “Gelukkig kwam het goed. Herentals is een parcours dat mij ligt. In de openingsronde raakte ik voorop met Wies Nuyens. In ronde twee was ik al alleen weg. De derde ronde probeerde ik de druk op de achtervolgers op te voeren. Tot mijn grote verbazing liep ik tot dertig seconden uit. Daar verschoot ik van.”

Vandenberghe won met 43 tellen voorsprong op ploegmakker Nuyens. “Ik wou nog eens op het hoogste schavotje staan”, gaf Vandenberghe toe. “Winnen is altijd tof. Voor het eigen vertrouwen, maar ook om de concurrentie te laten zien dat ik klaar ben voor het Belgisch kampioenschap over een tiental dagen in Lokeren. Neen, die omloop ken ik nog niet. De ploeg plant volgende week woensdag een training op het parcours. Volgens de weersverwachtingen zal het komende dagen veel regenen. Dat is in mijn voordeel. Uittredend kampioen Jordi Corsus is dit seizoen bijzonder sterk. Uiteraard zou ik graag de Belgische titel pakken, maar dat wordt moeilijk.”

Derde in Wereldbeker

Voor de nationale titelstrijd – de junioren strijden zaterdag 14 januari vanaf 13.45 uur om de driekleur – speldt Vandenberghe nog één keer een rugnummer op. Zondag verdedigt hij in Zonhoven zijn derde plaats in de stand van de Wereldbeker. Dat klassement wordt aangevoerd door de Fransman Léo Bisiaux (70 punten) voor de Nederlander Guus Van den Eijnden (58) en Vandenberghe (50), ééntje meer dan de Tsjech Vaclav Jezek.

“Het is al een tijdje geleden dat ik tegen Bisiaux heb gereden”, aldus Vandenberghe. “Ik heb de indruk dat ook Guus Van Den Eijnden vooral met het wereldkampioenschap bezig is. Na het BK gaan we met de nationale ploeg op stage naar Benidorm. We rijden er de Wereldbeker en reizen de week nadien vanuit Benidorm naar Besançon, voor de slotmanche. Zondag rijd ik nog in Zonhoven. Zand is niet mijn specialiteit. We starten om 9.30 uur. Ik ga zaterdag al eens verkennen.”

