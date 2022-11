Viktor Vandenberghe na winst in Kortrijk: “Al kende ik deze winter vrij veel pech, toch ben ik content”

Een jaar terug moest de pion van Bert Containers-Doltcini in Kotrijk de duimen leggen voor Kenay De Moyer. Zaterdag deed hij één plaats beter. “Het is in eigen buurt en het parcours vind ik mooi”, glundert de tweedejaarsjunior uit Vichte. “In het begin van de wedstrijd bleven we met vier samen. Op beide bruggen zette ik altijd druk, ik spurtte steeds naar boven. Waardoor ik wel eens een klein gaatje sloeg, maar in de vierde ronde was het gat groter. In Kortrijk zijn er veel lange rechte stukken. Daar kon ik mijn kracht kwijt. Op de technischere stukken was ik in het nadeel, maar ik probeerde telkens met genoeg voorsprong aan die zones te beginnen. Zodat de achtervolgers, indien ik een foutje maakte, niet meteen aan mijn wiel zouden zitten.”

Zeven keer podium

Vandenberghe hield stand en won met twaalf seconden voorsprong op Wies Nuyens en 26 op de Nederlander Guus Van Den Eijnden. Z’n tweede zege, maar ook al zijn zevende podiumplaats op tien veldritten. “Tot nog toe ben ik zeker content, maar het had nog beter kunnen zijn want eigenlijk kende ik ook al vrij veel pech”, zucht hij. “Ketting af op een slecht moment, schoenen stuk in Overijse, tot twee keer toe zelfs. Door in de doeken te blijven haperen werd de bovensluiting van mijn schoenen afgerukt. Ik werd er toch nog tweede en zonder die pech had Yordi Corsus ook gewonnen. Mijn ploegmaat toont al heel het seizoen dat hij de sterkste is.”

Dubbelweekend

Toch is Vandenberghe in de tussenstand van de Wereldbeker derde en beste Belg. Enkel de Fransman Léo Bisiaux en de Nederlander Guus Van Den Eijnden gaan hem vooraf. “Die plaats ga in na Nieuwjaar in Zonhoven, Benidorm en Besançon proberen verdedigen of verbeteren”, gaat hij verder. “Komend weekend ga ik dubbelen. Dus zaterdag naar Boom, zondag naar Antwerpen. Dat wordt een test, ook in het vooruitzicht van volgend seizoen bij de beloften. Na die twee crossen concentreer ik me even op de examens. Welke crossen ik tijdens de kerstvakantie ga rijden weet ik nog niet. Dan is er keuze genoeg.”

