Viktor Vandenberghe Belgisch kampioen: “Op het EK liet ik me nog gek maken, hier bleef ik rustig”

“Mijn beste wedstrijd tot nog toe”, glunderde Vandenberghe na de titelstrijd. “In het seizoenbegin had ik vrij veel last van mijn rug. Daar heb ik heel hard aan gewerkt. Met deze titel word ik beloond. Al had ik helemaal niet verwacht deze titel te kunnen pakken. Deze cross vielen alle puzzelstukken in elkaar. In tegenstelling tot vorig jaar in Middelkerke toen ik vierde werd en drie jaar terug toen ik als eerstejaarsnieuweling derde eindigde.”

Modder en kracht

“Toen ik hier woensdag kwam verkennen was het parcours zeker niet in mijn voordeel”, aldus Vandenberghe. “Vanaf donderdag moet het door de vele regen naar mijn kant gekanteld zijn. Tijdens de opwarming deze voormiddag had ik al een heel goed gevoel. Ik moet het hebben van modder en kracht. Bovendien heb ik me dit keer niet gek laten maken door mijn fans die met een bus naar hier waren gekomen. Op het Europees kampioenschap in Namen had ik me door hun enthousiasme wel vergaloppeerd. Hier ben ik heel rustig gebleven. Ook omdat ik de speaker hoorde vertellen dat mijn voorsprong steeds groter werd.”