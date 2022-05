Viktor Soenens niet naar PK in Pollare, wel naar de Vogezen: “Klimstage mag ik niet laten schieten”

Soenens reed zich in het eerste deel van het wegseizoen in de kijker. Met winst in de regionale wedstrijd in Orroir, een tweede plaats in de slotrit van de Ster van Zuid-Limburg, negende in E3 Saxo Bank Classic in Bavikhove en vorige week zaterdag vijfde in de eerste Luik-Bastenaken-Luik voor junioren.

“De voorlopige conclusie is dat ik een beetje alle parcoursen aankan”, beseft de pion van Onder Ons Parike. “In E3 Saxo Bank Classic kwamen de hellingen in de Vlaamse Ardennen kort na elkaar. Op geen enkel moment kwam ik in de problemen. In Luik-Bastenaken-Luik hield ik me tot veertig kilometer van de finish gedeisd. Op elke klim zat ik goed vooraan. De aankomst lag op La Redoute, een klim die ik nooit eerder deed. Ik wist niet goed wat ik mocht verwachten en bleef even in de achterste gelederen van de eerste groep. Een beetje gebrek aan durf dus. Had ik me in het begin van de klim wat beter gepositioneerd had ik misschien wel het podium kunnen halen.”

Eerste Nations Cup

Wat niet wegneemt dat een vijfde plaats voor een eerstejaars knap is. Hij kreeg Serge Pauwels aan de lijn met de vraag om van zaterdag tot en met dinsdag in de Vogezen een klimstage af te werken. “Ik had natuurlijk heel graag het Oost-Vlaams kampioenschap gereden omdat ik vermoed dat het parcours in Pollare vrij selectief is”, gaat Soenens verder. “De kans om mee te stappen in het klimproject van Belgian Cycling mag ik niet laten liggen. De Ronde van Vlaanderen van zondag 22 mei rijd ik wel, het Belgisch kampioenschap een week later in Moorslede niet. Dan trek ik met de nationale ploeg naar Tour du pays de Vaud. Voor mij ook een hele mooie kans.”

Soenens zal in de Vogezen de afloop van het PK volgen. “Steffen De Schuyteneer is dé te kloppen man”, weet hij. “Mijn ploegmaats Tyson Borremans, Tyler Desmet en Maurits Van Petegem kunnen het hem misschien wel heel lastig maken.”

