Viktor Soenens naar Nokere Koerse: “Ploegleiding wil weten wat ik in zo’n wedstrijd waard ben”

Soenens ontdekt veel nieuwe dingen. Tijdens de transferperiode ruilde hij KVC ‘t Meetjesland voor Onder Ons Parike. Met zijn nieuw team werkte hij tijdens de krokusvakantie in Mallorca een ploegstage af.

“Voor het eerst ging ik op reis om te trainen”, lacht de kerel uit Aalter. “Tijdens de stage was alles perfect geregeld. Elke dag stonden onze fietsen klaar om op training te vertrekken. Ook de drinkbussen stonden op ons te wachten. Ik ben echt bij een goeie ploeg terechtgekomen. Toen ik eind vorig seizoen een aantal teams aan de lijn kreeg besefte ik dat ik moest veranderen. Ik koos voor Onder Ons Parike omdat de sfeer er vergelijkbaar is met die bij ‘t Meetjesland. Maar het programma is veel uitgebreider. Tijdens de ploegstage in Mallorca heb ik heel wat klimkilometers kunnen doen, daar voelde ik me in mijn sas.”