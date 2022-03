Viktor Boone (SK Deinze) voor duel met Waasland-Beveren: “Vierde plaats is onder onze waarde”

Met negen punten achterstand op RWDM en nog slechts vijf matchen te gaan lijkt het voor de oranjehemden onrealistisch te denken dat plek twee steeds mogelijk is. “Toch is het niet de bedoeling nu al uit te bollen”, benadrukt centrale verdediger Viktor Boone (24). “Je weet nooit dat RWDM zaterdag bij Lommel in het zand bijt. Kloppen wij daags nadien Waasland-Beveren is misschien wel iets mogelijk. Wij krijgen nog RWDM op bezoek. RWDM speelt nog tegen Waasland-Beveren en leider Westerlo.”

Ook met winst tegen Waasland-Beveren blijft Deinze zondagavond vierde. Door de elf puntendelingen zou het best kunnen dat de oranjehemden op 17 april het seizoen op die vierde plaats afsluiten. “Als we vierde eindigen zullen we teleurgesteld zijn”, verzekert Boone. “Op rang vier staan we beneden onze waarde. Want op voetbaltechnisch vlak zijn we één van de sterkste teams in deze reeks. Met deze ploeg is vierde te weinig.”

Revanchegevoelens

Zondag krijgt Boone de opdracht Daniel Maderner uit de match te houden. Dankzij twee goals tegen Virton beende de Oostenrijkse spits van Waasland-Beveren vorige zondag Lennart Mertens aan de top van de schutterslijst bij. “Ze staan allebei met elf doelpunten bovenaan op kop”, weet Boone. “Wij de nul houden en ‘Lennie’ eentje scoren, dat wordt de opdracht. Want als spits is het leuk om de ‘gouden stier’ te dragen. We zullen zondag met revanchegevoelens aan de aftrap komen. Op de Freethiel verloren we met 4-1. Dat was van onze kant geen goeie match, maar die cijfers waren overdreven. Want in alle andere duels met Waasland-Beveren waren we altijd minstens de evenknie of zelfs beter dan de Waaslanders.”

Aan Boone om zondag baas te spelen over Maderner. Het ziet er naar uit dat hij volgend seizoen bij Union, leider in eerste klasse, zal spelen. “Zo lang er van de club geen officiële mededeling is mag ik daar niets over zeggen”, aldus Boone. “Ik ambieer 1A, dat kan ik bevestigen. Sedert ik vier jaar geleden bij Deinze kwam, was er al eens wat interesse, maar dat ging nooit door. Een bepaalde uitdaging zal ik niet uit de weg gaan.”