Viktor Boone (SK Deinze) dicht bij eerste selectie: “Ook Alessio Staelens fit voor duel bij Lierse Kempenzonen”

“De rest van de week heeft Viktor op training alles meegedaan”, verduidelijkt trainer David Gevaert. “Hij zit in onze ruime wedstrijdkern. Flavien Le Postollec is onzeker. Op RWDM kreeg hij een trap op de kuit. Onze kapitein trainde pas vrijdag voor het eerst met de groep. Ik had de indruk dat hij nog niet honderd procent was. Uit een echo eerder deze week bleek wat vocht te zitten tussen twee kapsels van het onderbeen. Dat kan een ernstiger letsel worden. Met Flavien gaan we zaterdagavond zeker geen risico’s nemen.”

Verwacht Petrov aan de aftrap

Seth De Witte is steeds niet wedstrijdfit. Op training schuwde hij deze week de wedstrijdvormen. Ook Arnaud De Greef en doelman Tom Vandenberghe zijn niet beschikbaar. Vermoedelijk zullen beiden ook volgende week zondag de thuismatch tegen Seraing, de laatste partij van 2020, missen. Alessio Staelens haakte vorige zondag in de tweede helft van de match op RWDM, na pijnscheut in de kuit, af. “Hij is fit, want geen spierletsel, maar een kramp”, gaat Gevaert verder. “Ik vermoed dat Lierse Kempenzonen zaterdagavond veel strijd gaat leveren. Het is een ploeg die soms eigenaardige resultaten boekt. Ze speelden gelijk bij Westerlo, een maand geleden wonnen ze bij Seraing, maar twee weken nadien werd van Club NXT verloren. Ook wij hadden het tegen de beloften van Brugge moeilijk. Lierse Kempenzonen verloor haar laatste thuismatch tegen Westerlo met het kleinste verschil, maar domineerde die partij bijna de volle negentig minuten. Inderdaad, vorige zaterdag zat diepe spits Petrov uit bij leider Union op de bank. Ik verwacht hem tegen ons weer aan de aftrap. Met Simon Vermeiren en Jellert Van Landschoot recupereert Lierse twee spelers die enkele weken out waren. Maar ze missen wel kapitein Ben Santermans door schorsing omwille van een vijfde gele kaart.”