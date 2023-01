Vijfsterren op Tenniscentrum Alken: Olivier Rojas, Lara Salden en Emily Casteleyn zijn klaar voor de strijd

Op het jaarwisselingstoernooi van Tenniscentrum Alken werden nagenoeg alle wedstrijden uit de prekwalificaties in 2022 afgewerkt. Van maandag tot en met woensdag wordt plaatsgemaakt voor de kwalificaties. Met een finaleplaats in Odrimont lijken Olivier Rojas, Lara Salden en Emily Casteleyn alvast klaar voor de strijd.

Met een recordaantal van 196 inschrijvingen in de twee reeksen om het Belgian Circuit stonden de eerste dagen van het vijfsterrentoernooi van Tenniscentrum Alken helemaal in het teken van de prekwalificaties. Vijf spelers aangesloten bij een Limburgse club wisten die prekwalificaties te overleven: Maxim Verboven en Alexander Gilisen van Tenkie Park, Gianni Moschella en Nicolas Dams van TC Diest en Jef Moors van TC Mol. Maandag komt het in de eerste ronde van de kwalificaties tot twee interessante Limburgse duels: Verboven neemt het op tegen Gregory Vandewouwer (Tessenderlo) en Moors treft Tenkie Park-belofte Nyo Van Dyck.

Titelverdediger Rojas sterk bezig

De eerste acht reekshoofden hebben nog tot donderdag om zich klaar te stomen voor hun eerste wedstrijd. Titelverdediger Olivier Rojas, die in Alken na Christopher Heyman als tweede reekshoofd is geplaatst, is alvast in goede doen. Op het driesterrentoernooi van Odrimont staat hij immers in finale tegenover Clément Geens.

Bij de vrouwen plaatsten Lara Salden en Emily Casteleyn zich in Odrimont voor de finale. Beide speelsters kennen dus een perfecte voorbereiding op het toernooi van Alken. Salden is in Limburg als eerste reekshoofd geplaatst, Casteleyn moet zelfs in de kwalificaties starten. Dat doet ze dinsdag tegen de Waalse Ely Cordonnier.

Vier Limburgse duels

Vijf speelsters van Tenkie Park, Axelle Van Beurden, Marie Eennaes, Fleur Kellens, Elise Franssen en Noor Vanspauwen, en drie tennissters van TC Diest, Zita Berckmans, Dana Frederickx en Bente Vandeputte, geraakten in Alken door de prekwalificaties. Voor Kellens, Vanspauwen en Vandeputte worden het nu clubduels. Kellens speelt tegen Mette Steegmans, Vanspauwen tegen Eline Moors en Vandeputte tegen Maaike Vanschoenbeek. Het vierde Limburgse onderonsje in de kwalificaties gaat tussen Franssen en Kaat Coppez (De Boneput).