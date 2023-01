Vijfde zege op rij bezorgt leider Voorde-Appelterre zevenpuntenkloof: “Het zal nog een lang gevecht worden”

voetbal jupiler pro league Aboubakary Koita (STVV): “Verdiende zege in Eupen en blij met mijn basis­plaats”

Het gespreksonderwerp na de bekeruitschakeling bij Zulte Waregem was het vertrek van één van de sterkhouders Ameen Al-Dakhil naar het Burnley van Vincent Kompany. T1 Bernd Hollerbach bracht de Duitser Robert Bauer in de plaats en die deed dat met brio. Ook kwam de dribbelvaardige Aboubakary Koita aan de aftrap en hij was betrokken bij de twee doelpunten van STVV. Eupen kon geen vuist maken en de score had in de slotfase nog hoger kunnen oplopen, maar de Kanaries waren tevreden met de 0-2-overwinning.

18:51