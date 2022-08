Vijfde plaats volstaat voor Jérôme Baugnies: “Mijn provinciale trui behouden was het belangrijkste”

Honderdveertig kilometer, honderdveertig deelnemers, duizendzeshonderd hoogtemeters. En toch bleef het PK voor elites zonder contract een gesloten wedstrijd. In de vierde van dertien ronden sloegen tien renners de handen in elkaar, maar deze poging werd snel gecounterd. Rond halfweg gingen David Desmecht en Kevin Neirynck hun kans. Eveneens tevergeefs. Tim Coppens was de volgende aanvaller, een ronde later afgelost door Wannes Heylen. En toen Arthur Eeckhout, Obie Vidts, Brent Van de Kerkhove, Dylan Vandenstorme en Niels Vandyck drie ronden van het einde de krachten bundelden keerde het peloton opnieuw heel snel terug.

“De wind stond niet perfect”, verduidelijkte Jérôme Baugnies het uitblijven van noemenswaardige ontsnappingen. “Na de top van Pollareberg blies de wind schuin op kop. Ik had ook de indruk dat iedereen op mijn uitval in de slotronde zat te wachten. Doordat de wind niet helemaal juist stond was het moeilijk om daar met twee of drie man weg te rijden.”

Valpartij in finale

Dus begon een groep van circa tachtig renners aan de laatste klim naar de aankomst. Dahl Peter Strand, een Noorse laatstejaarsbelofte van Mysenlan-PXL Carpets-Quality Renovatie, was de snelste voor Sven Noels en Brent Van de Kerkhove. Deze laatste is een Oost-Vlaming, maar heeft bij Tarteletto-Isorex een voltijds contract. Dus moest verder in de uitslag gezocht worden naar de beste Oost-Vlaamse eliterenner zonder contract. Voor Baugnies (Team Metalced) volstond de vijfde plaats om zichzelf op te volgen. Voor Trifonius Van Peteghem (7e) en Jonas Volkaert (11e).

“Uiteraard had ik liever deze koers gewonnen”, gaf Baugnies toe. “Dat zat er ook in. Mijn ploegmaats hadden me perfect afgezet. Jammer genoeg werd honderdvijftig meter van de streep, toen ik derde zat, net voor mij gevallen. Vallen ze niet win ik gemakkelijk. Door het oponthoud bij die valpartij zat winnen er niet meer in. Vandaag was voor mij de provinciale trui houden het belangrijkste. Is dat met een vierde of een vijfde plaats, dat maakt niet veel uit. Ben blij dat het gelukt is.”