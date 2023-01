Vijfde echte editie van Ladies Cycling Trophy bestaat uit 34 wedstrijden en telt zes nieuwe organisaties

De Ladies Cycling Trophy is al aan de zevende jaargang toe, maar de edities 2020 en 2021 werden door de pandemie geschrapt. Vorig jaar was er weer een volwaardige uitgave. Met Quinty van de Guchte (elite) en Ellen Feytens (U23) als eindlaureaten. De nieuwe kalender ziet er lichtjes anders uit. “Er zijn zes nieuwe organisaties binnen de Ladies Cycling Trophy”, glundert Christiaan Lamon. “Ottergem, Burst, St-Joris-Weert, St-Martens-Bodegem, Geluwe en Moorsele zijn nieuw op de kalender. Het overgrote deel van de wedstrijden blijft in Oost-Vlaanderen doorgaan: 23 om precies te zijn. In West-Vlaanderen zijn er vijf proeven, in Vlaams-Brabant vier en in Antwerpen twee. Aan het reglement hebben we niets gewijzigd.”