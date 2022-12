Vijf weetjes over Arbnor Muja, die zijn eerste goal maakte voor Antwerp en wil bevestigen op Westerlo: “Ik was ongeveer als laatste op de hoogte van transfer”

Voetbal JPLEen eerste goal en assist in het bekerduel tegen Standard: is Arbnor Muja (24) nu echt vertrokken bij Antwerp? Aan de Kosovaarse winger om het goede van de voorbije match dinsdag te bevestigen op het veld van Westerlo. In afwachting: vijf weetjes over de man die vorige zomer werd weggeplukt bij Europese tegenstander Drita.

Laatste die wist van transfer

Antwerp ontdekte Arbnor Muja afgelopen zomer bij FC Drita, tegenstander in de Conference League voorrondes. Zeker in de heenmatch op de Bosuil maakte Muja indruk. “Tijdens de return in Kosovo had ik wat last van de hamstrings en was ik niet honderd procent in orde”, herinnert Muja zich. “Antwerp schakelde ons toen na een intense wedstrijd uit en ik zat in zak en as. In de catacomben van het stadion kwam ik dan de voorzitter van Drita, met wie ik altijd een goed contract had, tegen. Hij zei me: “Ik heb nieuws voor je. Je gaat naar Antwerp.” Ik dacht dat hij een grapje maakte, maar toen zag ik wat verderop een delegatie van het Antwerpbestuur op mij staan wachten. Op dat moment wist ik: dit is echt. Marc Overmars en Sven Jaecques legden me kort uit wat de plannen met mij waren en daarna heb ik eigenlijk geen seconde meer getwijfeld. Ik zag een transfer naar Antwerp meteen als de kans van mijn leven. Toen ik na het gesprek met de Antwerpse delegatie in de kleedkamer mijn smartphone bekeek, stond het nieuws over mijn overstap al op verschillende websites. Ik moet dus ongeveer de laatste zijn geweest die het te weten kwam. (lacht)”

Volledig scherm In de bekermatch tegen Standard scoorde Muja zijn eerste goal voor Antwerp. © BELGA

Snelle jongen (die even werd afgeremd)

“Net als Marc Overmars indertijd ben ik een snelle flankspeler”, vertelt Muja. “Dat iemand met het palmares van Overmars mij heeft aangetrokken, brengt veel verantwoordelijkheid met zich mee. Ik wil er alles aan doen om zijn vertrouwen terug te betalen. Jammer genoeg werd ik in mijn beginperiode in Antwerpen wat afgeremd door kleine kwaaltjes. Ik moest me ook aanpassen aan het hogere spelritme. Naast het veld vond ik vrijwel onmiddellijk mijn draai. De club en mijn ploegmaats hebben me uitstekend opgevangen, in het bijzonder Laurit Krasniqi. Die heeft ook Kosovaarse roots. Verder helpt het dat ik goed Engels kan. Ik was een ijverige student. (knipoogt)”

Zus in Den Haag, voetballende broer

“Mijn oudere zus en haar gezin wonen al verschillende jaren in Den Haag”, geeft Muja mee. “Eén of twee keer per week ga ik haar bezoeken, vanuit Antwerpen is dat niet al te ver. Mijn vriendin kon de eerste maanden geen permanente verblijfsvergunning krijgen en dan is het extra fijn om familie in de buurt te hebben. In totaal heb ik drie zussen en één broer. Die broer is ook profvoetballer. Met Ardian speelde ik één jaar samen in de eerste ploeg van Trepca, in onze geboortestad Mitrovicë. We stonden regelmatig samen op de flank. Het was aangenaam voetballen met mijn broer in mijn rug.”

Volledig scherm Kan Muja dinsdag bevestigen tegen Westerlo? © Photo News

Kind van de oorlog

“Omwille de oorlog in Kosovo woonde ons gezin een tijdlang in Duitsland. Daar werd ik geboren”, legt Muja uit. “Na de oorlog, ik was een jaar of drie, keerden we terug naar Kosovo. Daar was alles verwoest. Nu nog is het leven er niet altijd makkelijk en oogt de economische toestand weinig rooskleurig. Mijn vader combineerde ooit zelfs drie jobs om de familie te onderhouden. Ook na de oorlog bleef Mitrovicë trouwens een verdeelde stad. Wij woonden in het Kosovaars/Albanese gedeelte, aan de overkant van de rivier wonen overwegend mensen van Servische origine. Soms zijn er nog spanningen en de brug oversteken kan gevaarlijk zijn. Weet je, soms mis ik mijn familie en vrienden in Mitrovicë, maar in Antwerpen is het wel beter wonen. Ik ben dankbaar dat ik hier nu ben. Het was voor mij ook het juiste moment om de stap naar het buitenland te zetten. Op mijn negentiende waagde ik al eens mijn kans bij het Duitse Braunschweig, maar toen bleek ik nog te groen. Nadien keerde ik terug naar Kosovo en dat bleek een prima zet. Nu voelde ik me helemaal klaar voor een stap hogerop.”

Ervaring met vurige fans

De supporters van Antwerp staan bekend als bijzonder vurig, maar ook bij Muja’s ex-club Drita kunnen de fans er wat van. “Drita heeft de beste supporters in Kosovo”, aldus Muja. “Ze leven enorm mee met de ploeg. Wanneer we verloren, durfden ze wel emotioneel reageren. Als je de derby tegen Gjilani verliest, kan je een week niet buiten komen. Dan moet je eten aan huis laten brengen. Maar als je wint, ben je de koning. In dat geval moet je nergens je koffietje betalen. (lacht) De supporters van Antwerp gaven me via sociale media al een warm welkom. Ik hoop dat ik me in de komende tijd alsmaar meer aan hen kan tonen op het veld.”