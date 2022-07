Vijf nieuwkomers moeten Vigor Wuitens Hamme laten bevestigen in derde nationale A

Wielrennen profs Timo Kielich pakt ritwinst en eindzege in Poolse ritten­koers: “Pittig weekje, maar zege is geen echte verrassing”

Timo Kielich (Alpecin Fenix DT) heeft stevig uitgepakt in Polen. De Alkenaar pakte er de ritwinst en de eindzege in de Course Cycliste de Solidarnosc et des Champions Olympiques. Een hele mond vol voor een vijfdaagse wedstrijd in het Zuiden van Polen. “Het was best een pittige koers met veel plaatselijke ploegen en enkele buitenlandse teams. De winst is niet echt een verrassing, ik trok met ambitie naar Polen”, vertelt Timo Kielich.

