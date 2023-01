Vijf Limburgers in eerste wereldbekercross in Benidorm

Veldrijden wereldbekerHet wereldbekercircus veldrijden trekt dit weekend naar Zuid-Spanje. De bekende badplaats Benidorm is het decor voor de voorlaatste manche. Voor heel wat crossers is het een ideale voorbereiding en test op het WK van begin februari. Ook voor Fleur Moors, één van de vijf Limburgers in Benidorm. Naast haar komen ook Arne Baers, Julie Brouwers, Laura Verdonschot en Timo Kielich aan de start.

Fleur Moors reisde na haar nationale titel meteen door naar Spanje waar er deze week een stage met haar ploeg op het programma staat. “Dat is een goede voorbereiding op de rest van het seizoen. Te beginnen met de wereldbeker in Benidorm en daarna het WK”, liet de kersvers kampioenen weten. Moors stond dit seizoen al twee keer op het wereldbekerpodium bij de U19: tweede in Maasmechelen en derde in Tabor. Ook in Zonhoven leek ze op weg naar de tweede plaats, maar als gevolg van pech moest ze tevreden zijn met de zevende stek.

Goede test

Op het BK was het wel raak voor de Bocholtse die al in de tweede ronde afstand kon nemen van haar belangrijkste concurrenten. Waarmee meteen ook duidelijk wordt dat Moors op dit moment de beste Belgische juniore is. Op internationaal vlak staat ze voorlopig nog in de schaduw van de Nederlandse Lauren Molengraaf die ook topfavoriet is voor het WK in eigen land. Daarom zijn de wereldbekercrossen in Benidorm en de slotmanche in het Franse Besançon veel meer dan een goede test, het zijn ook waardemeters met het oog op het WK.

WK-dromen

Ook voor Timo Kielich, ook op stage in Spanje, is de wereldbeker in Benidorm een moment waar hij zich nog eens kan tonen voor de bondscoach. Kielich zette na het BK eigenlijk een punt achter zijn veldritseizoen, maar omdat de Belgische bond pas op 23 januari de selectie voor het WK bekend maakt, doet hij nog even verder. Zijn zevende plaats op het BK laat alvast het beste verhopen op weg naar Hoogerheide. Laura Verdonschot kan na het missen van het BK door ziekte, haar WK-conditie testen.

Tenslotte is ook Arne Baers van de partij in Benidorm. De belofte uit Paal pakte een tiende plaats op het BK. De wereldbeker in Spanje is voor Baers de laatste kans om indruk te maken en zo een ticket voor het WK te bemachtigen.