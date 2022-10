Vijf Limburgers aan de start van de wereldbeker in Tabor

Veldrijden wereldbekerHet crosspeloton trekt zondag naar Tsjechië waar de derde manche van de Wereldbeker op het programma staat. Voor het eerst dit seizoen ook met Limburgers aan de start. Met vijf zijn ze: Quinten Hermans bij de mannen-elite, Arne Baers bij de beloften, Laura Verdonschot en Julie Brouwers bij de vrouwen-elite en Fleur Moors bij de juniores. Het is vooral uitkijken naar Hermans die donderdag won in Ardooie.

Aan Limburgse overwinningen overigens geen gebrek. Naast Quinten Hermans die bij zijn debuut al meteen won, pakte Laura Verdonschot al drie keer de winst in Spanje en mocht Arne Baers al twee keer juichen in Zweden. Mooie overwinningen, maar de Wereldbekerscène is toch net iets anders dan crossen in Spanje of Zweden. Dus is het afwachten hoe goed de benen van Hermans, Verdonschot en Baers in een clash op het hoogste niveau zijn.

Quinten Hermans beschouwt de cross in Tabor als een eerste test voor het EK dat begin november in Namen doorgaat. Hermans won in Ardooie op een parcours waar hij de grote molen kon trappen. Tabor wordt net iets technischer, vergelijkbaar met Namen ook. De belangrijkste uitdaging wordt echter het deelnemersveld. In zijn eerste cross stonden er weinig grote namen aan de start, dat zal in Tsjechië anders zijn.

Test

Ook voor Verdonschot wordt Tabor een interessante test. Momenteel lijkt er nog altijd weinig te doen tegen de Nederlandse overmacht. Zowel in Waterloo als in Fayetville waren de eerste zes plaatsen voor Nederland. Net als in de crossen in eigen land waar de Belgische vrouwen tevreden moesten zijn met een klassement vanaf de vijfde stek. Toch kan een goed resultaat in Tabor een extra stimulans zijn voor de Lommelse die enorm veel energie putte uit haar Spaanse overwinningen.

Uitkijken naar Moors

Ook Julie Brouwers was in Spanje aan de slag waar ze vijf keer top tien reed. “Ik ben best tevreden over het niveau dat ik in Spanje heb behaald”, vertelde ze tegen de collega’s van Veldritkrant. Voor Brouwers, bijna 20 jaar, wordt het het seizoen van de doorbraak. Ze is aan haar derde seizoen bij de beloften begonnen en de kampioenschappen zijn de uitgelezen kansen om zich te meten met de concurrentie.

Dat geldt ook voor Arne Baers die met twee overwinningen in Zweden een stevige sprong in de UCI-ranking maakte. Het is uitkijken hoe hij in Tabor de strijd met zijn leeftijdsgenoten kan aangaan. Ook Fleur Moors staat voor een interessante uitdaging. De Bocholtse pakte eind september nog een knappe twaalfde plaats op het WK in Australië, een week later reed ze in Meulebeke al haar eerste cross. In Tabor neemt ze het voor het eerst dit seizoen op tegen andere juniors.

