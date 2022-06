Vijf Antwerpse teams kronen zich op TC Oase in Kessel tot Vlaams kampioen padel

Onder ruime belangstelling en in het mooie kader van het Kesselse TC Oase werden het voorbije weekend in de diverse categorieën de Vlaamse finales van de interclubcompetitie padel afgewerkt. Vijf Antwerpse teams kroonden zich tot kampioen.

Bij de mannen was het de Edegemse padelclub Ter Eiken die in de reeks P700 de Vlaamse titel veroverde. Ter Eiken haalde het in finale met 5-1 van het West-Vlaamse Loppem. Voor Ter Eiken traden in finale Jeff Kloeck, Bram Bogaerts, Bjorn De Backer, Thomas Denis, Stef Janssens, Nicolas Pont en Sten Vina aan.

In de hoogste reeks, P1000, sneuvelde TC Mol in finale tegen het Gentse Padel 4U2 (2-4). Ook Duvels (P500), Padel 360 Turnhout (P200) en Antwerp Indoor Padel (P100) stonden bij de mannen in Kessel in finale. Het Willebroekse Duvels moest de titel aan Thermae Merchtem laten (1-5), Turnhout verloor met 2-4 van het Oost-Vlaamse Ludoviek en Antwerp ging met dezelfde cijfers onderuit tegen Stekene.

Sterke Antwerpse vrouwen

Meer Antwerpse vreugde viel er te rapen bij de vrouwen. In de hoogste reeks, P500, kroonde Forest Hills zich vorige maand na de poulefase reeds tot kampioen. De Wommelgemse club deed dat feestje zondag nog eens over met winst in de reeks P300 tegen Aalst Padel: 5-1. Michelle Van Mol, Julie Block, Stephanie Gassanova, Kim Janssens, Alix Schelfhout en Siri Willems traden aan in finale.

Dat Witte Duivels de Vlaamse kroon greep in de reeks P200 was geen verrassing. Toch werd het voor de club uit Brasschaat best spannend tegen het enthousiaste In.Ternational uit Ternat: 3-3. Caroline Bleys, Laurence Courtois, Anne Verbeeck, Marie-Catherine Devillé, Stephanie Devillé, Annabel Rognon en Katrien Verbeek haalden het uiteindelijk met meer gewonnen games.

Mooi extra voor de organiserende club: Oase stak in eigen huis ook een Vlaamse titel op zak. Utte Crauwels, Morgan De Bie, Rani Winckelmans, Yasmine Laureys en Fien Roofthooft versloegen in de reeks P100 het Limburgse Mettalic met 5-0.