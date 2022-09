Vigor Wuitens Hamme trapt een nieuw seizoen af tegen Stekene: “We mogen opnieuw naar boven kijken”

Tijdens de ploegvoorstelling kwam bestuurder Marcel Van Mele terug op het verleden. “Twee jaar geleden was er het faillissement van Lokeren. Toen heeft men toenadering gezocht. Ik zag het scenario van Temse al voor mij. Indien we hadden toegehapt, was het gedaan met Vigor. We hebben doorgezet en dat was de beste keuze. Vorig jaar kenden we een goed seizoen. Ik ben ervan overtuigd dat het in dit seizoen nog beter wordt. We mogen opnieuw naar boven kijken.”

Moeilijke tijden

Ondanks de positieve geluiden blijft voorzitter Bart De Bruyne-Van den Broeck op zijn hoede. “We beseffen dat er ons nog moeilijke tijden wachten. Dat is trouwens niet alleen voor Hamme het geval. De toegenomen prijzen van elektriciteit en gas treffen ook de voetbalclubs. We zijn op de goede weg, maar kunnen het niet alleen aan. We willen hogerop en mogen ook opnieuw naar boven kijken. Dat kan enkel, doordat we over een aantal goede sponsors beschikken. We willen hoger spelen, maar enkel als dat financieel haalbaar is. Ik wil niet dat ik rond nieuwjaar de spelers moet vertellen dat ze niet meer betaald worden. Met B-Invest Group en Squisito Pasta & More hebben we alvast twee nieuwe sponsors kunnen binnenhalen.”

Alternatieve sponsoring

Thierry Huylebroeck spreekt namens de commerciële cel. “Als familieclub kijken we ook uit naar alternatieve sponsoring. We zullen volgend seizoen een systeem invoeren, waarbij de toeschouwers een waardebon van een sponsor kunnen krijgen bij hun ticket. Ze zullen ook een gratis tombolalot krijgen. Een halfuur na de match zal de trekking plaatsvinden. Vorig jaar hadden we drie ‘Vigordagen’. Dat was telkens een succes. Nu overwegen we er zeven. Als bestuur willen we ook de banden met de supportersclub blijven aanhalen. De Vigoriginals zorgen voor sfeer en dat ondersteunen we.”

