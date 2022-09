Vigor Wuitens Hamme krijgt maar half loon naar werken in derby tegen Avanti Stekene

Voor aanvang van het duel was trainer Kim Verstraeten niet echt gelukkig met de opener van het seizoen. “Stekene is de enige echte derby die in onze reeks is overgebleven. Ploegen als Sint-Niklaas, Melsele of Lebbeke promoveerden of degradeerden. Ik had dan ook liever wat later in de campagne de Waaslanders ontmoet. Het is wat het is. Bovendien is het de derde opeenvolgende keer dat we openen tegen Stekene (de vorige twee duels werden door Hamme verloren, red.). Vorige week hebben we geen laatste oefenmatch ingelast, we hebben wel nog enkele fysieke prikkels ingebouwd en mentaal een laatste rust ingelast.”

Aangename derby

De neutrale toeschouwer zag een evenwichtige eerste helft met kansen aan beide kanten. Het was gewoon wachten op die verlossende goal, die echter niet kwam. Na de rust was het spelbeeld anders. De thuisploeg nam resoluut het heft in handen. Pech, overhaast handelen en een prima doelman Van Steelant hielden Vigor van de verdiende treffer.

Volledig scherm Bavo De Witte was bij Hamme een van de sterkhouders tegen Stekene. © RV

Uitblinker

Bavo De Witte was een van de grote uitblinkers bij de thuisploeg. Ook hij kon het verschil niet maken. “In de eerste helft kreeg ik in een één-tegen-één al een grote kans. Na de rust waren het anderen die misten. Jammer, want ik vond echt wel dat we aanspraak maakten op de drie punten. Anderzijds zit ik zeker niet in zak en as. We speelden tegen een ploeg die vast en zeker bovenaan zal meedraaien in de reeks. In tegenstelling tot de voorbije twee edities pakten we nu tenminste een punt. We konden ook nog eens de nul houden. Stekene kon na de pauze voor geen enkele dreiging zorgen. Dat zijn allemaal pluspunten die we moeten meenemen naar Roeselare. Die ploeg bevestigde meteen door met 1-3 te winnen in Aalter. Het komt er voor ons nu op aan om te werken aan een stevige thuisreputatie.”

Ploegen en doelpunten

VW Hamme: Van Haver, Smet, Goossens, Laurens, Penneman, Van Osselaer (75’ Hasan Erturk), De Witte, Lokando, Huygens, Boulahmoum (60’ Ponnet), Claeys.

A. Stekene: Van Steelant, De Smet, Verstraeten, Selis, Franssens, De Rudder (81’ Van Severen), Verspeeten, Klippelaar, Criel (60’ Volckerick), D’Heer, Melens.

Geel: Boulahmoum, Volckerick.

