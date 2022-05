Viggo Van Neste rijdt de Ronde van Vlaanderen: “Na corona, een val en griep mijn eerste grote koers”

In de betere koersen was de eerstejaarsjunior uit Oostkamp dit seizoen nog niet te zien. “Net voor Kuurne-Brussel-Kuurne werd ik ziek”, begint Van Neste aan een te lange opsomming van tegenslagen. “Bleek ik besmet met corona. Dus twee weken langs de kant. Toen het licht weer op groen stond ging ik in Spanje trainen. Daar scharrelde ik een verkoudheid op. Gelukkig duurde dat niet zo lang. Ik reed enkele kermiskoersen en trok met de ploeg naar een wedstrijd in Frankrijk. Waar ik zwaar ten val kwam. De trainingen moest ik even onderbreken. Nadat ik hervatte kreeg ik griep en maakte ik zes dagen koorts. Het is tot nog toe een kloteseizoen.”

Twee maal vijfde

Viggo Van Neste slaakt een diepe zucht. Vijfde op het PK aan de Vosseslag in De Haan, daags nadien vijfde in Baliebrugge-Ruddervoorde doen vermoeden dat beterschap in zicht is. “Zaterdag en zondag heb ik goed gereden”, vindt de pion van EFC-L&R-AGS. “Het was de eerste keer dat ik tijdens de koers iets kon doen. Voordien kon ik enkel achteraan het peloton volgen. Initiatief nemen, stak er niet in. In de finale van het West-Vlaams kampioenschap kon ik nog iets proberen. In Baliebrugge deden de Australiërs die E3 Saxo Bank Classic domineerden mee. Achter hen ben ik met Gauthier Servranckx nog kunnen wegrijden uit het peloton. We smeerden de groep zelfs twee minuten aan. Ik heb twee dagen afgezien, maar kreeg ook voldoening.”

Drie topkoersen

Van Neste werd deze week nog opgeroepen om in te vallen voor de nationale testtijdrit in Borlo. Hij klokte de veertiende chrono. Zondag begint hij met de Ronde van Vlaanderen aan een stevige wielerweek. Want volgende week donderdag rijdt hij ook de Omloop der drie provincies in Outrijve en zondag 29 mei het BK in Moorslede. “Zondagavond ben ik content als ik een goeie koers reed”, besluit Van Neste. “Iedereen denkt dat het geen lastige Ronde van Vlaanderen wordt omdat we niet over Oude Kwaremont en Paterberg moeten. Ik denk dat het toch een zware wedstrijd wordt.”

