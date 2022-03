Viggo Van Neste koerst zondag op de Zwarteberg: “Eens zien wat ik in zo’n klimkoers waard ben”

WIELRENNEN JUNIORENGeen Nokere Koerse voor Viggo Van Neste (16) zaterdag. Neen, de eerstejaarsjunior uit Oostkamp is niet ziek. Hij trekt zondag naar een klimkoers in St.-Janskappel, net over de grens met Westouter.

Tijdens het clubkampioenschap van EFC-L&R-AGS stapte Van Neste wel ziek af. Hij bleef tijdens het Vlaamse openingsweekend uit competitie en maakte van de krokusvakantie gebruik om met ploegmaat Milan Donie te gaan trainen in het Spaanse Calpe. Na de terugkeer naar huis zou hij debuteren in De Klijte. “Omdat ik me zaterdag wat ziekjes voelde, zegde ik voor de wedstrijd van zondag af”, verduidelijkt Van Neste. “Gelukkig was ik de dag nadien al een stuk beter. Het was maar een lichte verkoudheid, een loopneus. Zaterdag dacht ik dat het erger was.”

“Door ziekte liet ik al Kuurne-Brussel-Kuurne varen. Nu is het gelukkig zo erg niet. Alleen is het jammer dat ik nu Nokere Koerse mis”, aldus nog Van Neste. “Samen met Milan Donie trek ik zondag naar een wedstrijd op de grens tussen West-Vlaanderen en Frankrijk. Een klimkoers, want we moeten twaalf keer over de Zwarteberg. Een wedstrijd over 90 kilometer met 1700 hoogtemeters. Het wordt zondag best pittig.”

Niet beste klimmer

Ook omdat Van Neste niet meteen de fysionomie van een klimmertje heeft. “De allerbeste klimmer ben ik niet, maar ik wil dat eens proberen om te zien wat ik op zo’n parcours waard ben”, benadrukt hij. “Al is het jammer dat ik Nokere Koerse niet kan rijden. Ik voel dat ik weer in orde ben. Vandaag (lees: woensdag, red.) heb ik achter de brommer een goeie training kunnen doen. Het was ook prettig fietsen, want heel mooi weer.”

Voorlopig staan geen interclubs of UCI-koersen op het programma van Van Neste. Ook de Guido Reybrouck Classic niet, want EFC-L&R-AGS rijdt die UCI-wedstrijd van zondag 20 maart in Damme niet. “Jammer, want die koers gaat voor een stuk over mijn trainingswegen”, gaat hij voort. “Die lange kasseistrook in Male vind ik heel tof om doen. Als er wat wind staat kan je er het peloton op de kant zetten. Een rittenkoers eind deze maand in Normandië wordt de eerste opdracht met mijn nieuwe ploeg.”

