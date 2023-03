Vierklapper van Remko Germonpré bezorgt Nieuwpoort zege in topper tegen Zarren: “Onze beste wedstrijd van het seizoen”

FA Nieuwpoort heeft met overmacht de clash tegen Zarren gewonnen. Na een flitsend doelpuntenspektakel duidde de eindstand een vooroorlogse 6-3-overwinning aan voor Nieuwpoort, dat op één punt komt van co-leiders Handzame en Koksijde-Oostduinkerke in vierde provinciale A. Remko Germonpré was met vier doelpunten dé grote uitblinker bij de thuisploeg.

“Het is de eerste keer dat ik er in slaag om vier keer te scoren in één wedstrijd”, glimlacht de 25-jarige visverkoper. “Met hoge pressing namen we onze tegenstander meteen in wurggreep. Na tien minuten bood ik Robin Boone de 1-0 op een presenteerblaadje aan. Het ging snel en de toeschouwers konden amper volgen, want we doken met een 5-2-ruststand de kleedkamer binnen: met voorsprong onze wedstrijd van het seizoen. De tweede helft was minder spectaculair, maar dat komt omdat we iets meer met met handrem op speelden en ons vooral concentreerden op het vasthouden van onze ruime bonus.”

“Mijn mooiste doelpunt van de vier? Dat was de 6-2, toen ik na een assist van Kevin Desplenter vanop zo’n twintig meter het leer in de verste hoek liet verdwijnen. Met deze vier doelpunten zit ik dit seizoen al aan 26 doelpunten, maar mijn kompaan Jordy Timperman, die voor Zarren tegen ons al zijn 39e doelpunt maakte, zal ik nooit inhalen. Het is ongelooflijk straf wat hij ginds met een kwalitatief mindere ploeg presteert.”

Volledig omgeslagen

Nieuwpoort brengt zo een eind aan de knappe reeks van Zarren, dat elf wedstrijden op rij niet verloor en op een zucht van de eerste plaats stond. Zelf is de kustploeg ondertussen al negen wedstrijden op rij ongeslagen en verloor het in 2023 enkel punten in een gelijkspel tegen Handzame en Jonkershove. “Iedereen kent ons verhaal: we speelden voor de winterstop te weinig als ploeg en te veel als elf individuen. Ondertussen is die sfeer totaal omgeslagen, mede dankzij de aanstelling van onze voorzitter Youri Legein als coach. Een krak in zijn vak, zo bedacht hij tactisch opnieuw een meensterplannetje tegen Zarren, met Jordy Hillewaere als pure mandekker op topschutter Timperman en met Kenneth Vandemaele als kilometervreter en stofzuiger op het middenveld.”

Clash tegen de leider

Handzame en Koksijde-Oostduinkerke tellen 53 punten na 24 wedstrijden, Nieuwpoort achtervolgt op één punt. “Volgend weekend hebben we geen wedstrijd, waarna we op 1 april die kraker tegen Koksijde-Oostduinkerke afwerken. Ik vind het een klein nadeel dat we nu uit ons gebruikelijk trainings- en wedstrijdritme gehaald worden, maar het geeft ons wel extra tijd om die topper voor te bereiden”, besluit de geboren en getogen Nieuwpoortenaar.

Nieuwpoort – Zarren: 6-3

Doelpunten: 9' Boone (1-0), 19' Germonpré (2-0), 28' Deckmyn (2-1), 32' Germonpré (3-1), 36' Van Broeck (4-1), 38' Germonpré (5-1), 41' Jordy Timperman (5-2), 86' Germonpré (6-2) en 89' Osteux (6-3).