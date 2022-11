Vierde zege op rij voor Dorian Marchant en Okapi Aalst: “Onvoorstelbaar, wie had dat gedacht?”

voetbal eerste nationale Ro­bert-Jan Vanwese­mael en KVK Tienen stunten opnieuw in eigen huis met 2-0-zege tegen Thes Sport: “We hebben echt wel een goeie ploeg”

KVK Tienen bewees gisteren nog maar eens dat het verre van een hapklare brok is voor de topploegen in eerste nationale. Meer nog, na eerder La Louvière geklopt te hebben in eigen huis, verraste het nu ook het nummer vier Thes Sport. In een gesloten match wist het toch twee keer te scoren en zo was de tweede stunt in eigen huis een feit.

19:50