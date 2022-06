Vierde podiumplaats op rij voor Jelle Vermoote, maar nog geen zege: “Spijtig, maar ik ga er niet wakker van liggen”

Tweede in de slotrit van de Ardense Triptiek, tweede in Waver-Rijmenam, derde in de Ronde van Limburg, tweede in Romsée-Stavelot-Romsée. Jelle Vermoote (20), belofte bij Acrog-Tormans, is aan een bijzonder puike maand bezig. Alleen grijpt hij telkens naast de hoofdprijs. “Uiteraard is dat spijtig, maar ik ga er niet wakker van liggen, op een bepaald moment zal het wel lukken”, pompt de kerel uit Pervijze zichzelf moed in. “Ook dit keer ben ik uitermate tevreden over mijn prestatie. Ik had vrijdag examen. De voorbije week heb ik niet veel kunnen trainen. Toch had ik ook vandaag een heel goed gevoel.”

Actieve Van Grieken

Misschien had Romsée-Stavelot-Romsée, daags na het einde van de Baby Giro, niet het allersterkste deelnemersveld. In deze Luikse interclub stonden wel een aantal ervaren renners aan de start. Op het parcours lagen onder meer de Côte de la Haute-Levée, Côte du Rosier en Côte de la Vecquée. In de finale werd Côte de Bouny viermaal bedwongen. Daar was de streep getrokken.

“Na een halfuur koers werd een kopgroep gevormd met daarbij twee ploegmaats”, doet Vermoote het verhaal. “Die leidersgroep splitte vrij vlug. Eén ploegmaat viel terug, Jarne Van Grieken bleef voorin en Robbe Claeys, een andere ploegmakker, maakte de sprong naar de spits. Net voor Haute-Levée kon ik met vier of vijf man naar voor rijden. Zo reden we met dertien voorop. Jarne Van Grieken ging opnieuw. Enkele renners sprongen mee, ik kon met drie aanpikken. Zodat we met acht voorop raakten. In de laatste ronde versnelde Jarne nogmaals. Enkele renners gingen mee, ik zat weer in een zetel, maar bij de leiders viel de samenwerking compleet weg. Op één kilometer van het einde zat ik weer helemaal voorin.”

Ingesloten in sprint

In een sprint bergop werd de opvolger van de Brit Ben Turner, winnaar in 2019 en nu prof bij Ineos-Grenadiers, aangeduid. “Ik zat perfect aan het wiel van Lander Loockx”, aldus Vermoote. “Enkele renners kwamen naast mij, ik raakte wat ingesloten en moest buitenom voor ik kon sprinten. Dan had Loockx al te veel meters. Jammer.”

