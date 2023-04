Vierde plaats en Europees ticket voor Caruur Gent en manager Devriese: “Dat zorgt voor interessante argumenten aan de onderhandelingstafel”

VolleybalHet is gebeurd. Nadat Knack Roeselare woensdagavond de wedstrijd tegen Lindemans Aalst won, is Caruur Gent definitief zeker van de vierde plaats in Volley League. Het team van coach Van Huffel heeft hierdoor de vooropgestelde doelstelling bereikt. Want het is nu de tweede keer op rij dat de Gentse volleybalclub een Europees ticket pakt. Na de bekerwinst van vorig jaar is deze vierde plaats een nieuwe historische prestatie van de Caruur-boys.

“Jan Van Huffel en ik zijn vijf jaar geleden samen begonnen aan het project bij Caruur Gent”, vertelt sportief manager Dimitri Devriese. “Wat hij gerealiseerd heeft in de club is prachtig. We moeten onze trainer-coach bedanken voor al die mooie huzarenstukjes. Natuurlijk hebben die successen consequenties voor de ploeg. Verschillende spelers hebben zich in de kijker gespeeld. We konden het huidig team twee jaar bijeen houden. Maar naar volgend seizoen toe was dat niet meer mogelijk.”

Opnieuw bouwen aan een sterk team

“Tot woensdagavond moesten we afwachten of we volgend jaar opnieuw in de Europese competitie zouden aantreden”, is manager Devriese blij dat die spannende periode nu achter de rug ligt. “Dat is nu realiteit, dus kunnen we effectief beginnen bouwen aan een degelijke ambitieuze ploeg. Dat ticket voor de CEV Challenge Cup biedt ons meer mogelijkheden en argumenten aan de onderhandelingstafel om kwaliteitsvolle volleyballers aan te trekken. We hebben een lokmiddel en we hebben mooie referenties van spelers die - na een passage bij Caruur Gent - in sterke buitenlandse competities op een succesvolle manier hun carrière voortzetten.”

“Er zijn voorlopig zes spelers die vertrekken”, somt Dimitri Devriese op. “Kjær naar Nederland bij VC Limax, Breilin gaat richting Duitsland, Fischer naar Roeselare, Vandecaveye verhuist naar Menen, Vandamme naar Puurs en onze kapitein Degruyter kan topvolleybal niet meer combineren met zijn arbeidsintensieve job. De overeenkomsten met Ver Eecke, De Vries en Doumbia zijn volop in bespreking. Maar ik kan je nu reeds bevestigen dat we met de Nederlander Johan Verstappen een nieuwe trainer-coach hebben. Hij leerde de stiel als assistent-coach bij Maaseik en werkte daarna in Zwitserland, Zweden, Duitsland (ook de U21-selectie, red.), Oostenrijk en zelfs in Jakarta.”

“Met onze nieuwe coach gaan we meer professionaliseren”, verduidelijkt de sportief manager van Gent. “Meer trainingsuren en namiddagtrainingen aangevuld met powersessies in het fitnesscentrum van Destelbergen. We hebben al een derde middenspeler vastgelegd, naast onze blijvers Ogink en Colson. Jan Breburda is een Duits talent van 2, 04 meter. Ook libero Tim Verstraete, ex-Leuven, Aalst en Borgworm, komt naar ons. Met dat nieuw Europees ticket en onze nieuwe coach zal de transferperiode waarschijnlijk in een stroomversnelling geraken. We zullen ons wapenen voor een nieuw topjaar.”