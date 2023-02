Vierde gelijkspel op rij voor onmondig Eendracht Aalst zonder spitsenduo Mbaye-Dekuyper

Ryckaert was geschorst. Fabris, Van Den Eynde en George waren al een tijd lang out en nu ontbrak ook nog het spitsenduo Mbaye-Dekuyper. Voor coach Carl De Geyseleer houdt het sleutelwerk aan de ploeg maar niet op.

“Mbaye blijft met de achillespees sukkelen en raadpleegt deze week een specialist om uitsluitsel te verkrijgen van de ernst van zijn blessure”, geeft de Aalsterse coach aan. “Dekuyper overstrekte de knie bij de opwarming. Omdat de spoeling vooraan zo dun is, probeerde hij nog te spelen, maar hij moest vroeg in de match afhaken. Er wordt voor een letsel aan de mediale band van de knie gevreesd. Zijn vervanger Lufulu-Onia deed zijn uiterste best. Hij heeft een actie in huis, maar het probleem is dat hij conditioneel niet in orde is en het verdedigend niet kan blijven belopen. De jonge spits diende vorig seizoen ontslag in, geraakte niet bij een andere club onderdak en kon pas rond de jaarwisseling opnieuw aangesloten worden. Logisch dat hij nu een achterstand moet wegwerken.”

Tot overmaat van ramp voor de Ajuinen keken ze al na enkele minuten tegen een achterstand aan. “Na balverlies op het middenveld werd er niet scherp genoeg verdedigd en pakten we een vermijdbaar tegendoelpunt”, gaat De Geyseleer voort. “Zelzate was in de eerste helft de betere ploeg en voetbalde gretiger. Aan de rust werd een en ander met succes bijgestuurd. We waren de betere ploeg in de tweede helft en ook op fysiek vlak kregen we de bovenhand. Een aantal thuisspelers kampte met krampen en na de verdiende gelijkmaker van Panneel gingen we voluit voor de zege.”

Tien tegen elf

“Net op het moment dat ik wilde overschakelen naar drie spitsen pakte Burssens evenwel een tweede gele kaart. Die kwam er na balverlies van Kakudji. Met tien tegen elf moest ik uiteraard mijn plannen herzien en bracht ik Razzi in voor Lufulu-Onia. Geenens nam centraal achterin de plaats in van Burssens en Razzi kwam in als rechtsback. Als gevolg van de numerieke minderheid moesten we uiteindelijk tevreden zijn met het gelijkspel. Ik kan niemand iets verwijten, want de inzet was voorbeeldig. Vooral De Coninck verdient een pluim, want die jongen strijdt al wekenlang op het middenveld met een zeer groot hart.”

Forfait

Vorig weekend werd bekendgemaakt dat Erpe-Mere United over twee weken tegen Eendracht Aalst noodgedwongen forfait moet geven. De burgemeester verbiedt de wedstrijd op domein Steenberg omdat hij de veiligheid van de supporters niet kan garanderen. Bij Eendracht betreurt men dat. “We hadden uiteraard liever gespeeld, maar in ons stadion mocht de match niet doorgaan omdat de Belgische Voetbalbond oordeelt dat dat competitievervalsing is”, besluit De Geyseleer. “Het clubbestuur van Erpe-Mere United trachtte de derby in een ander stadion te organiseren, maar botste naar verluidt bij een twaalftal ploegen op een njet. Toch wel een jammerlijke zaak.”

