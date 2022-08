Vier thuiszeges op enkeltoernooi van TC Issera

tennisHet criteriumtoernooi van TC Issera was zoals de voorbije jaren de klassieke afsluiter van de toernooien aan onze Westkust. Ook nu werd het een gezellige topeditie met zonnige en spannende finales als epiloog. De organiserende Nieuwpoortse club, die deze winter nu ook over een mooie indoorhall zal beschikken, kon vier keer het glas heffen op een laureaat in het enkelspel.

Die vier finales werden overigens vier Issera-onderonsjes. Voorzitter Guy Louis toonde het goede voorbeeld door in de finale van mannen 55,3 clubgenoot Didier Lybaert met 6-2,6-1-cijfers voor schut te zetten. Twee spelers trouwens die elk jaar in hun reeks meedingen voor een plaatsje in de masters van het criterium. Ook Steve Vandenbussche mocht pronken met een trofee, want hij won de mannen 5-eindstrijd van zijn clubmaat Nanou Populiere. Als afsluiter van de finaledag wist ook Peter Vervaet in mannen 45,5 na een zege tegen Stephan Michiels de hoogste podiumtrede te betreden. Tot slot was er nog de prachtzege van Thibault Dewachter die in de mannen 3 finale Thijs Deseure slechts één game gunde.

TC Bachten de Kupe

De buren van het Veurnse TC Bachten de Kupe deden het eveneens meer dan voortreffelijk, want zij kaapten drie zeges weg. Peter Thieren versloeg in de finale van mannen 35,6 Karel Ternier en ook de Veurnse vrouwen deden het prima met overwinningen van Michelle Van Holm in vrouwen 3 en van Marthe-Marie Braeme in vrouwen 5. Ook Ghistelehof Sportcomplex was in Nieuwpoort bij de pinken en boekte met Yannic Beyen in mannen 6 en Martine D’Hondt in vrouwen 35,3 twee keer winst.

Winst voor Lucas Bogaert in mannen 2

Mannen 2 was de hoogste reeks in TC Issera. Hier kwam het tot een Ostend TC-tweestrijd tussen Lucas Bogaert en Jochen Titeca. Bogaert, goed voor 90 punten, haalde het met twee keer 6-4. De andere laureaten in Nieuwpoort waren Louis Rappelet (mannen 4, TC Eclips), Bram Everts (mannen 5, Smash Neeroeteren), Jochen Debruyne (mannen 35,4, TC Kortemark), Anthony Deman (mannen 45,3, TC Tip-Top), Marc Molein (mannen 55,4, TC Merelbeke), Heleen Debehets (vrouwen 4, TC Koksijde) en Joke Janssens (vrouwen 35,3, Stepp).

