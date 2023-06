Vier Pro League-matchen op rij met de Red Lions voor Maxime Van Oost: “We leren elke dag bij”

Mountainbike profs Jens Schuermans is een jaar voor de Spelen in Parijs al bijna zeker van een ticket: “We staan er goed voor, maar ik wil de komende maanden bevestigen”

De Olympische Spelen van 2024 liggen nog dertien maanden in de toekomst, maar de kans dat Jens Schuermans er na Rio en Tokio ook in Parijs bij zal zijn, lijkt groot. “Op dit moment staan we als land op de vijfde plaats in de kwalificatieranking. De eerste acht landen mogen twee renners sturen. Het zit dus goed, al moet ik mezelf ook kwalificeren”, vertelt Schuermans vanuit Oostenrijk waar hij komend weekend de wereldbekermanche in Leogang rijdt.