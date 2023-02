Vier Limburgse profs rijden dubbel openingsweekend, Timo Kielich debuteert in Kuurne

Wielrennen profsJasper Philipsen, Jordi Meeus, Tim Wellens en Jens Reynders beginnen hun klassieke voorseizoen met een dubbele opdracht: De Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne. Dylan Teuns rijdt enkel op zaterdag, terwijl Robbe Ghys, Milan Menten en Milan Fretin in Kuurne in actie komen. Opvallende naam op de deelnemerslijst op zondag is die van Timo Kielich. “Niet voor mij, die koers was in mijn planning voorzien”, reageert Kielich.

Amper drie weken na zijn laatste cyclocross, het WK in Hoogerheide, verschijnt Timo Kielich al in een belangrijke opdracht op de weg. Kuurne-Brussel-Kuurne is een typische spurtkoers en dus wordt iedereen ingezet voor sprintkopman Jasper Philipsen. “Dat is inderdaad het plan“, vertelt Kielich die met een goed gevoel terugkeerde uit Portugal waar hij in de eerste rit achtste werd. “Een mooi resultaat, maar ik kon niet voluit gaan in de spurt. Daarna werd in nog eens veertiende, maar toen zat ik te ver.”

Zwaar in Portugal

Hoe dan ook, minder dan een maand na zijn laatste cross, lijkt de Zuid-Limburger de overstap vlot verteerd te hebben. “Ik heb toch afgezien hoor in Portugal”, lacht hij. “Het waren telkens ritten van meer dan 200 km en die kruipen in de kuiten. Maar goed, het was een goede voorbereiding. Ik denk wel dat klaar ben om mijn rol te spelen. Ja, alles op Jasper Philipsen. Na Kuurne rijd ik Le Samyn en daarna staan onder meer de Ronde van Drenthe en de Grand Prix de Denain op mijn programma.

Uitkijken naar Meeus

Ook op zaterdag is het uitkijken naar Jasper Philipsen, maar ook zijn ploegmaat van bij de junioren, Jordi Meeus, beschikt over goede benen. De Lommelaar stond dit jaar al vijf keer op het podium, maar winnen lukte nog niet. Tim Wellens pakte wel al winst en hij wordt bij zijn nieuwe ploeg als speerpunt op zaterdag uitgespeeld. Een dag later rijdt hij in dienst van snelle man Ackermann. Ook Jens Reynders rijdt twee dagen. In De Omloop met als taak kopmannen Dylan Teuns en Sep Vanmarcke naar de finale te loodsen, in Kuurne als speerpunt voor sprinter Giacomo Nizzolo.

Robbe Ghys, Milan Menten en Milan Fretin rijden alleen in Kuurne. In het geval van Ghys en Menten in dienst van de kopmannen Jasper Philipsen en Arnaud De Lie. Milan Fretin mag voor eigen rekening rijden.