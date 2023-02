Vier deelnemers lukken dubbelslag op dubbeltoernooi van TC Issera

Twee van hen waren Isseraleden. 75-punter Thibaut Dewachter maakte zijn favorietenrol in zowel dubbel mannen 120 als dubbel mannen 90 punten waar. In de hoogste reeks won hij aan de zijde van Tommy Plaetevoet van TC De Mote de finale van zijn clubgenoten Olivier Soenen en Thijs Deseure. Ook in de 90-punten haalde Thibaut Dewachter de hoofdvogel naar beneden. Met Dennis Lammens van TC Park 1800 boekte hij een 6-3,6-0-winst tegen alweer Olivier Soenen, deze keer gekoppeld aan Thijs Bremeersch. Ook de plaatselijke Lies Blomme mocht twee keer voor eigen publiek juichen. Met clubmakkers Noël Feys en Alain Nyssen bleef ze immers ongeslagen in respectievelijk dubbel gemengd 60 en 30 punten.

Nog twee doublés

Twee andere deelnemers lukten eveneens een dubbelslag. Annelies Vanbelleghem van TC De Maene haalde het met Stephanie Vierstraete-Verlinde in dubbel vrouwen 30 punten en in de dubbel gemengd 8 punten werd het met Steven Hanssens ook een Diksmuidse eindoverwinning. Wouter Mouton, een 3-punter van TC l’Armorial in De Panne, was ook bij de feestvierders met winst in dubbel mannen 15 punten met clubgenoot Benny Reunbrouck en met Thomas Sabbe van TC Bachten de Kupe in dubbel mannen 8 punten.

Derde keer goede keer

Voor Olivier Soenen werd het een drukke finaledag met maar liefst drie finales. Na het finaleverlies in de 120 en 90 punten werd het wel derde keer goede keer in dubbel mannen 60 punten met Issera-ploegmakker Mike Declercq als bondgenoot. De andere winnaars waren Michael Bossier - Steve Delanghe (DM30, Ostend TC), Celine Decock - Bianca Minne (DV60, Kortemark en TC Houthulst), Françoise Peene - Nathalie Van Gheluwe (DV15, TC Tip-Top), Jessica Jaecques - Joke Six (DV8, TC De Maene), Manon Van Holm - Jarich Tyvaert (DG90, TC Koksijde, TC l’Armorial) en Klaartje Hofman - Steven Dewilde (DG15, TC Borgerweert).

