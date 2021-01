Vier beloften mogen zich komende weken tonen in Beerschots A-kern, Kiels jeugdopleider Marc Noë stelt ze aan u voor

David Mukuna (19, spits)

“David speelde vorig jaar nog in Derde Amateur bij Walhain”, vertelt Marc Noë. “In zekere zin is David een toevalstreffer, want in het tussenseizoen bood hij zichzelf bij ons aan. Na enkele tests kon hij ons overtuigen. Die jongen is sterk en kan met zijn infiltraties voor dreiging zorgen. Hij trekt zowel met links, met rechts als met de kop zijn plan. Verder is David een rustige en beleefde gast. In het begin had hij het hier wel even lastig met het hogere tempo en trainingsritme, maar hij zette snel grote stappen vooruit. In oktober mocht David zelfs al twee keer invallen bij de eerste ploeg (tegen STVV en Antwerp, red.). David heeft zeker iets, al zijn er natuurlijk ook nog werkpunten. Het afstemmen met de andere spitsen kan bijvoorbeeld beter en ook de omschakeling bij balverlies staat nog niet helemaal op punt. En bij het afwerken zou David soms wat meer finesse aan de dag mogen leggen.”

Senne Ceulemans (18, middenvelder)

“Senne speelde in zijn prille jeugd bij ons en kwam daarna bij Chelsea, Villareal en AA Gent terecht. In de zomer van 2019 keerde hij terug naar het Kiel. Op dat moment miste Senne ritme, waardoor hij eerst moest opbouwen bij de U18. Maar eens hij weer fitter werd, zag je dat Senne in zijn leeftijdscategorie bovengemiddeld getalenteerd is. Eerder dit seizoen zat hij al een paar keer op de bank bij de eerste ploeg. Senne is iemand die op de positie van Sanusi zou kunnen spelen, al draagt hij de bal meer dan Ryan, soms overdrijft hij daar zelfs in. Aan de bal voel Senne zich erg comfortabel. Je merkt op training ook dat de spelers van de eerste ploeg gemakkelijk op hem durven inspelen, omdat ze al hebben gemerkt dat Senne de bal zelden verliest. Op stilstaande fases kan hij met zijn traptechniek voor dreiging zorgen. Waar er een progressiemarge ligt? In de duels en in de pressing moet Senne zich meer laten gelden. Ik mis soms wat gif in zijn acties.”

Ilias Sebaoui (19, middenvelder)

“Ilias voetbalt al jaar en dag bij Beerschot. Hij is een creatieve en aanvallende middenvelder, staat nog iets hoger op het veld dan Senne Ceulemans. Voetbaltechnisch is ‘Seba’ erg goed, terwijl hij op het fysieke vlak in de afgelopen tijd enorme stappen heeft gezet. In dat laatste onderdeel heeft hij trouwens zelf in geïnvesteerd. Sinds oktober hadden wij geen groepstrainingen meer voor de beloften, omwille van de coronasituatie in ons land. De spelers kregen een individueel oefenprogramma, maar daar bovenop ging Ilias aan de slag met een personal coach. Dat maakt dat hij nu dus toch zonder veel problemen het trainingsritme van de A-kern kon oppikken. Het feit dat Ilias heeft bijgetraind, zegt natuurlijk ook iets over zijn motivatie. Hij is trouwens een beleefde gast, waar je goed mee kan werken. ‘Seba’ heeft iets in zijn mars, al moet hij zijn rendement wel opkrikken. Qua statistieken kan het bij hem allemaal nog wat beter.”

Benjamin Kaissi (19, verdediger)

“Benja begon bij Beerschot, ging na het faillissement in 2013 even bij KV Mechelen aan de slag en keerde dan terug. Hij is een rechtsback, type kuitenbijter. Wie tegen Benja moet voetballen, beleeft geen prettige avond. Benja’s kwaliteiten liggen eerder in het verdedigende aspect dan in het aanvallende, hij leunt dichter bij Joren Dom aan dan bij Réda Halaimia. Net als Ilias Sebaoui heeft Benja in de voorbije weken iets extra’s gedaan met een personal coach. Tegelijk heeft hij van nature al best veel loopvermogen. Verder is Benja een leuke jongen om in de kleedkamer te hebben, een teamplayer en een echte winnaar. Aan de bal is er zeker nog progressie mogelijk, al komen zijn voorzetten er tegenwoordig toch al beter uit. Als Benjamin echt vanuit zijn kwaliteiten speelt en niet té veel hooi op zijn vork neemt, staat hij zeker zijn mannetje. Dat moet hij nog beter leren aanvoelen. En verder moet hij iets minder onstuimig worden, want in zijn enthousiasme pakt hij te veel kaarten.”