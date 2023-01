Victoria Cuyvers (Athenas Lummen): “Gouden zege tegen Brunehaut in een bloedstollende thriller”

“De ontlading was enorm”, weet de studente biomedische wetenschappen Victoria Cuyvers die in haar blokperiode zit. “De tweede zege van het seizoen is meteen een gouden overwinning. Een match waar letterlijk heel de sporthal uit zijn dak ging. Bommen die op het juiste moment vielen. Ik scoorde een buzzer beater op het einde van het tweede quarter. Spanning troef op alle vlakken en een wedstrijd om duimen en vingers bij af te likken. Het was ook leuk dat we in een nokvolle sporthal konden aantreden. De Heren A van Lummen wonnen tegen Lommel en schreeuwden mee om ons naar de overwinning te duwen. We speelden met het mes tussen de tanden. Iedereen heeft voor elkaar gevochten en als je dan kan winnen met het kleinste verschil is die ontlading eens zo groot.”

Krijg veel vertrouwen van T1 Tom Johnson

“Vorig seizoen was enorm leerrijk op tactisch vlak onder Philip Wolk. Met de komst van Tom Johnson kreeg Athenas Lummen opnieuw een topcoach. Wel met andere accenten. Ik kreeg de meeste speelminuten van alle meisjes en dat op een jonge leeftijd van zeventien jaar. Schitterend toch. Ik leerde van hem vooral om het spel te lezen en veel op technisch vlak. Door die vele speelminuten ging ik snel groeien. Logisch ook als je het vertrouwen van de coach voelt. Tegen Brunehaut speelden we collectief ijzersterk en het teambelang komt altijd op de eerste plaats. De shots vlogen netjes binnen op de goede momenten. Ik scoorde 4/6 driepunters en liet in totaal 14 punten optekenen. Die zege hadden we nodig om zo snel mogelijk uit de kelder te kruipen. We laten nu twee teams achter ons en dit moet vertrouwen geven voor de rest van de competitie. Natuurlijk schieten we tekort tegen de topteams. Volgende week krijgen we het derde gerangschikte Mechelen over de vloer. Normaal zijn we kansloos, maar dit zijn wedstrijden waar we veel dingen kunnen opsteken. We gaan zeker onze huid duur verkopen. Het is natuurlijk nog niet duidelijk of er überhaupt een ploeg zal degraderen. Alleen als een ploeg uit eerste landelijke de sprong wil maken naar het hoogste niveau. Voorlopig is er nog geen team met die ambitie. Toch mogen we ons daar niet op blindstaren. Er is veel talent in Lummen en we moeten dan ook de ambitie koesteren om te mikken op een ticket voor de play-offs”, besluit Cuyvers uit Lier.